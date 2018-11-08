До Луцька приїде Арсен Мірзоян
Сьогодні, 22:38
До обласного центру Волині завітає український співак, автор та виконавець, учасник шоу «Голос країни» Арсен Мірзоян.
Як повідомили організатори, концерт відбудеться 4 листопада о 19:00 у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Т. Г. Шевченка.
Крім відомих хітів, на глядачів чекає презентація нового альбому Арсена Мірзояна, який називається «Інгрідієнт».
Квитки можна придбати в казах драмтеатру, РЦ Промінь та на сайті karabas.com (якщо можна ссилкою). Вартість квитка коливатиметься в межах 250-550 гривень.
Детальну інформацію можна отримати за телефоном 0508812795
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Як повідомили організатори, концерт відбудеться 4 листопада о 19:00 у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Т. Г. Шевченка.
Крім відомих хітів, на глядачів чекає презентація нового альбому Арсена Мірзояна, який називається «Інгрідієнт».
Квитки можна придбати в казах драмтеатру, РЦ Промінь та на сайті karabas.com (якщо можна ссилкою). Вартість квитка коливатиметься в межах 250-550 гривень.
Детальну інформацію можна отримати за телефоном 0508812795
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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