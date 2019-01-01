У Луцьку перекриють рух на Парковій
Сьогодні, 11:49
У Луцьку через ремонтні роботи перекриють рух транспорту на вулиці Парковій.
Про це на своїй сторінці у facebook написав радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.
"Завершується капремонт вул. Паркової. Для швидкого та якісного вкладання верхнього шару асфальту вулиця буде повністю перекрита орієнтовно з 20:00 в п‘ятницю до 11:00 в суботу", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, що у Луцьку 11 липня тимчасово обмежать рух транспорту вулицею Глушець.
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Про це на своїй сторінці у facebook написав радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.
"Завершується капремонт вул. Паркової. Для швидкого та якісного вкладання верхнього шару асфальту вулиця буде повністю перекрита орієнтовно з 20:00 в п‘ятницю до 11:00 в суботу", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, що у Луцьку 11 липня тимчасово обмежать рух транспорту вулицею Глушець.
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