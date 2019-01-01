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У Луцьку перекриють рух на Парковій

У Луцьку перекриють рух на Парковій
У Луцьку через ремонтні роботи перекриють рух транспорту на вулиці Парковій.

Про це на своїй сторінці у facebook написав радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.

"Завершується капремонт вул. Паркової. Для швидкого та якісного вкладання верхнього шару асфальту вулиця буде повністю перекрита орієнтовно з 20:00 в п‘ятницю до 11:00 в суботу", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, що у Луцьку 11 липня тимчасово обмежать рух транспорту вулицею Глушець.

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Теги: рух, перекриття, Луцьк
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