У Луцьку перекриють рух на Парковій





Про це на своїй сторінці у facebook написав радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.



"Завершується капремонт вул. Паркової. Для швидкого та якісного вкладання верхнього шару асфальту вулиця буде повністю перекрита орієнтовно з 20:00 в п‘ятницю до 11:00 в суботу", - йдеться у дописі.



Нагадаємо, що у Луцьку 11 липня



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