Селяни не пустили техніку «Волиньприродресурсу» на бурштинову територію. ВІДЕО





Люди не пропускали техніку «Волиньприродресурсу» 4 липня, - повідомляє



«Наше село, де знаходиться бурштин, ми проти того! Ось це найголовніше! Ми хочемо нашим дітям теж лишити щось, а не щоб вони у нас забирали!», - каже жителька села Галузія Катерина Гущик.



Василь Борисюк, у минулому лісничий інженер, боїться, коли почнуть видобувати бурштин, у селі зникне вода.



Староста Іван Шпак каже: поруч дамби, в якій розводять місцеві рибу, складають техніку, з допомогою якої почнуть геологічну розвідку.



Того дня до людей приїхав заступника директора КП "Волиньпрриродресурусу" облради Анатолій Капустюк і голова Прилісненської ОТГ Ігор Терещенко.



Анатолій Капустюк, заступника директора КП "Волиньприродресурус" облради розповідає, на березі озера предостатньо території, достатній ухил спуску, щоб змонтувати і що грунтовий шар не розривається.



«Землі водного фонду, заболочені землі будуть передаватися другими. Третіми чергами, або взагалі не будуть передаватися, бо це компетенція держави», - запевняє голова Прилісненської ОТГ Ігор Терещенко.



Після того як селяни 4 липня зупинили техніку, відбулися збори.



На них домовилися, зі слів голови Прилісненської ОТГ Ігоря Терещенка, що представники «Волиньприродресурсу» і громада села обговорять видобуток бурштину поруч села на зборах, які планують провести після парламентських виборів 21 липня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині селяни проти видобутку бурштину на землях поруч села Галузія і селища Прилісне Маневицького району.Люди не пропускали техніку «Волиньприродресурсу» 4 липня, - повідомляє UA:Волинь «Наше село, де знаходиться бурштин, ми проти того! Ось це найголовніше! Ми хочемо нашим дітям теж лишити щось, а не щоб вони у нас забирали!», - каже жителька села Галузія, у минулому лісничий інженер, боїться, коли почнуть видобувати бурштин, у селі зникне вода.Старостакаже: поруч дамби, в якій розводять місцеві рибу, складають техніку, з допомогою якої почнуть геологічну розвідку.Того дня до людей приїхав заступника директора КП "Волиньпрриродресурусу" облрадиі голова Прилісненської ОТГ, заступника директора КП "Волиньприродресурус" облради розповідає, на березі озера предостатньо території, достатній ухил спуску, щоб змонтувати і що грунтовий шар не розривається.«Землі водного фонду, заболочені землі будуть передаватися другими. Третіми чергами, або взагалі не будуть передаватися, бо це компетенція держави», - запевняє голова Прилісненської ОТГПісля того як селяни 4 липня зупинили техніку, відбулися збори.На них домовилися, зі слів голови Прилісненської ОТГ Ігоря Терещенка, що представники «Волиньприродресурсу» і громада села обговорять видобуток бурштину поруч села на зборах, які планують провести після парламентських виборів 21 липня.

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