Селяни не пустили техніку «Волиньприродресурсу» на бурштинову територію. ВІДЕО
Сьогодні, 13:52
На Волині селяни проти видобутку бурштину на землях поруч села Галузія і селища Прилісне Маневицького району.
Люди не пропускали техніку «Волиньприродресурсу» 4 липня, - повідомляє UA:Волинь.
«Наше село, де знаходиться бурштин, ми проти того! Ось це найголовніше! Ми хочемо нашим дітям теж лишити щось, а не щоб вони у нас забирали!», - каже жителька села Галузія Катерина Гущик.
Василь Борисюк, у минулому лісничий інженер, боїться, коли почнуть видобувати бурштин, у селі зникне вода.
Староста Іван Шпак каже: поруч дамби, в якій розводять місцеві рибу, складають техніку, з допомогою якої почнуть геологічну розвідку.
Того дня до людей приїхав заступника директора КП "Волиньпрриродресурусу" облради Анатолій Капустюк і голова Прилісненської ОТГ Ігор Терещенко.
Анатолій Капустюк, заступника директора КП "Волиньприродресурус" облради розповідає, на березі озера предостатньо території, достатній ухил спуску, щоб змонтувати і що грунтовий шар не розривається.
«Землі водного фонду, заболочені землі будуть передаватися другими. Третіми чергами, або взагалі не будуть передаватися, бо це компетенція держави», - запевняє голова Прилісненської ОТГ Ігор Терещенко.
Після того як селяни 4 липня зупинили техніку, відбулися збори.
На них домовилися, зі слів голови Прилісненської ОТГ Ігоря Терещенка, що представники «Волиньприродресурсу» і громада села обговорять видобуток бурштину поруч села на зборах, які планують провести після парламентських виборів 21 липня.
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Люди не пропускали техніку «Волиньприродресурсу» 4 липня, - повідомляє UA:Волинь.
«Наше село, де знаходиться бурштин, ми проти того! Ось це найголовніше! Ми хочемо нашим дітям теж лишити щось, а не щоб вони у нас забирали!», - каже жителька села Галузія Катерина Гущик.
Василь Борисюк, у минулому лісничий інженер, боїться, коли почнуть видобувати бурштин, у селі зникне вода.
Староста Іван Шпак каже: поруч дамби, в якій розводять місцеві рибу, складають техніку, з допомогою якої почнуть геологічну розвідку.
Того дня до людей приїхав заступника директора КП "Волиньпрриродресурусу" облради Анатолій Капустюк і голова Прилісненської ОТГ Ігор Терещенко.
Анатолій Капустюк, заступника директора КП "Волиньприродресурус" облради розповідає, на березі озера предостатньо території, достатній ухил спуску, щоб змонтувати і що грунтовий шар не розривається.
«Землі водного фонду, заболочені землі будуть передаватися другими. Третіми чергами, або взагалі не будуть передаватися, бо це компетенція держави», - запевняє голова Прилісненської ОТГ Ігор Терещенко.
Після того як селяни 4 липня зупинили техніку, відбулися збори.
На них домовилися, зі слів голови Прилісненської ОТГ Ігоря Терещенка, що представники «Волиньприродресурсу» і громада села обговорять видобуток бурштину поруч села на зборах, які планують провести після парламентських виборів 21 липня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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