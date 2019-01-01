На Волині буревієм повалило дерева. ФОТО
Сьогодні, 14:32
На території державного спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Любешівагроліс» потужний буревій повалив дерева на майже 30-ти «сотках» землі.
Директор СЛАП «Любешівагроліс» Віктор Симонович розповів, що це трапилося декілька тижнів тому, коли на Волині лютував жахливий вітер.
Наразі любешівські лісівники чекають дозволу на прибирання дерев від державного спеціалізованого лісозахисного підприємства «Херсонлісозахист», без якого почати роботи із очищення території не можуть.
«Нещодавно приїздили лісопатологи, перевіряли стан деревини, без їхнього заключення нічого зробити не можемо», – каже Симонович.
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Директор СЛАП «Любешівагроліс» Віктор Симонович розповів, що це трапилося декілька тижнів тому, коли на Волині лютував жахливий вітер.
Наразі любешівські лісівники чекають дозволу на прибирання дерев від державного спеціалізованого лісозахисного підприємства «Херсонлісозахист», без якого почати роботи із очищення території не можуть.
«Нещодавно приїздили лісопатологи, перевіряли стан деревини, без їхнього заключення нічого зробити не можемо», – каже Симонович.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Втрата лісу через погоду, шкідників і... закони: світ б'є на сполох через всихання «зелених легень».
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