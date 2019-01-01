Волинська громада, де прихильники УПЦ (МП) побили пенсіонерів, юридично перейшла до ПЦУ
Сьогодні, 17:29
Свято-Преображенська громада Української православної церкви села Четвертня Маневицького району юридично перейшла до Православної церкви України.
Про це написав на своїй сторінці у facebook перший заступник голови Волинської обласної ради Олександр Пирожик.
Відповідне розпорядження Волинської ОДА "Про реєстрацію статутів релігійних громад у новій редакції" підписали сьогодні, 11 липня.
Нагадаємо, 30 квітня більше 400 мешканців села проголосували за перехід до Православної церкви України. Зокрема 257 селян проголосували безпосередньо під час зборів і ще 150 людей подали письмові заяви.
А уже наступного дня, 1 травня, місцеві мешканці розповіли журналістам, що вночі прихожани Московського патріархату побили двох пенсіонерів, які охороняли храм - Миколу Підвального та 70-річного Василя Довгана.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це написав на своїй сторінці у facebook перший заступник голови Волинської обласної ради Олександр Пирожик.
Відповідне розпорядження Волинської ОДА "Про реєстрацію статутів релігійних громад у новій редакції" підписали сьогодні, 11 липня.
Нагадаємо, 30 квітня більше 400 мешканців села проголосували за перехід до Православної церкви України. Зокрема 257 селян проголосували безпосередньо під час зборів і ще 150 людей подали письмові заяви.
А уже наступного дня, 1 травня, місцеві мешканці розповіли журналістам, що вночі прихожани Московського патріархату побили двох пенсіонерів, які охороняли храм - Миколу Підвального та 70-річного Василя Довгана.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Волинська громада, де прихильники УПЦ (МП) побили пенсіонерів, юридично перейшла до ПЦУ
Сьогодні, 17:29
«Маємо вернути в життя дітей спорт», – Степан Івахів відкрив у Шацьку новий стадіон*
Сьогодні, 17:15
Зеленський звільнив голову Іваничівської РДА
Сьогодні, 17:05
У Луцьку на хабарі затримали керівника волинського фонду. ФОТО
Сьогодні, 16:51
У двох парках Луцька – небезпечні кліщі
Сьогодні, 16:40