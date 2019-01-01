Волинська громада, де прихильники УПЦ (МП) побили пенсіонерів, юридично перейшла до ПЦУ





Про це написав на своїй сторінці у facebook перший заступник голови Волинської обласної ради Олександр Пирожик.



Відповідне розпорядження Волинської ОДА "Про реєстрацію статутів релігійних громад у новій редакції" підписали сьогодні, 11 липня.



Нагадаємо, 30 квітня більше 400 мешканців села проголосували



А уже наступного дня, 1 травня, місцеві мешканці розповіли журналістам, що вночі прихожани Московського патріархату

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Свято-Преображенська громада Української православної церкви села Четвертня Маневицького району юридично перейшла до Православної церкви України.Про це написав на своїй сторінці у facebook перший заступник голови Волинської обласної радиВідповідне розпорядження Волинської ОДА "Про реєстрацію статутів релігійних громад у новій редакції" підписали сьогодні, 11 липня.Нагадаємо, 30 квітня більше 400 мешканців села проголосували за перехід до Православної церкви України . Зокрема 257 селян проголосували безпосередньо під час зборів і ще 150 людей подали письмові заяви.А уже наступного дня, 1 травня, місцеві мешканці розповіли журналістам, що вночі прихожани Московського патріархату побили двох пенсіонерів , які охороняли храм - Миколу Підвального та 70-річного Василя Довгана.

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