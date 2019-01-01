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Волинська громада, де прихильники УПЦ (МП) побили пенсіонерів, юридично перейшла до ПЦУ

Волинська громада, де прихильники УПЦ (МП) побили пенсіонерів, юридично перейшла до ПЦУ
Свято-Преображенська громада Української православної церкви села Четвертня Маневицького району юридично перейшла до Православної церкви України.

Про це написав на своїй сторінці у facebook перший заступник голови Волинської обласної ради Олександр Пирожик.

Відповідне розпорядження Волинської ОДА "Про реєстрацію статутів релігійних громад у новій редакції" підписали сьогодні, 11 липня.

Нагадаємо, 30 квітня більше 400 мешканців села проголосували за перехід до Православної церкви України. Зокрема 257 селян проголосували безпосередньо під час зборів і ще 150 людей подали письмові заяви.

А уже наступного дня, 1 травня, місцеві мешканці розповіли журналістам, що вночі прихожани Московського патріархату побили двох пенсіонерів, які охороняли храм - Миколу Підвального та 70-річного Василя Довгана.

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Теги: Четвертня, храм, Маневиччина
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