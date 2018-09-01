«Мені подарували свободу», – ексголова Горохівської РДА про звільнення

Тепер вже колишня очільниця Горохівського району, яку днями звільнив з посади президент, поділилася емоціями після звільнення.Допис щодо цього вона написала на своїй сторінці у Facebook.«Ті хто не був скованим, нічого не знає про свободу», – з таких слів почала вона свій допис.Юлія Гринчук додала, що для неї це – «здобуття знову втраченої себе у чиновницьких та управлінських кабінетах».Експосадовиця додала, що тепер зможе робити чимало речей, яких раніше не могла собі дозволити, адже була скована вимогами до чиновника.«Я знову можу не озираючись на інших голосно сміятися і смішити інших не будучи осудженою оточуючими, ходити містом по калюжах з босоніжками в руках, у замащених брудом джинсах садити дерева і кольоровими руками писати свої наївні картини. Я можу дозволити собі каву у місті не оглядаючись, що хтось фотографує порушення трудового законодавства, можу вести свій літературний Телеграм канал "Життя як ритуал щастя" не чекаючи насмішок...Я можу подорожувати, щоб не заздрили і не звинувачували у розкраданні державного бюджету, приходити на свята без запитання: "За кого будете агітувати?"...Поважній дамі при посаді не личать багато речей, які живуть у моїй душі...А сьогодні мені подарували свободу!Видали трудову книжку і дозвіл знову підморгувати до своєї кави... А каві дозволили моргати до мене», – написала Гринчук.Нагадаємо, 9 липня на сайті президента з’явилися розпорядження про, серед них – і Юлії Гринчук.До слова, сьогодні, 11 липня, на сайті глави держави з’явився і документ про звільнення