В Україні хочуть реформувати таксі





Експерти організацій BRDO, FORBIZ та EU4Business проаналізували ринок таксі в Україні. Виявили цілу купу недіючого і застарілого регулювання, - пише



За підрахунками аналітиків – до 94% перевізників, які займаються "таксуванням" – в "тіні". Це значить, що таксисти – не сплачують ЄСВ, не мають стажу і не можуть претендувати на нормальну пенсію, крім мінімальної.



Відтак надходження до бюджету від таксистів становлять 1-3% від мінімально прогнозованих.



Також немає даних, чи були фактичні виплати пасажирам за завдання шкоди при перевезенні на таксі. І вже зовсім не впливає чинна система роботи таксі на можливість контролювати, чи дотримуються таксисти правил дорожнього руху і мінімізувати ДТП з таксистами.



Які зміни чекають на таксистів



1. Замість ліцензій таксі та перевезення на замовлення – пропонують ввести єдиний дозвіл автомобільного індивідуального перевізника (АІП). Цей дозвіл видаватимуть на рік.



2. Відміна обов'язковість оформлення ФОП.



3. Відміна обов'язковість сертифікованого таксометра – замість нього дозволити використання смартфону.



4. Замість необхідності подавати документи до Державної служби України з безпеки на транспорті і чекати відповіді від неї – сплатити за дозвіл АІП, а ДСБТ – лише повідомити про початок діяльності.



5. Зникне необхідність самостійно подавати звітність та сплачувати податки та внески – сплата за дозвіл АІП і буде одночасно сплатою всіх зборів і податків.



6. Замість необхідності укладати письмовий договір на перевезення на кожну послугу – буде можливість укладати їх в електронній формі.



7. Спростяться перевірки таксистів. Замість перевірки права займатись господарською діяльністю, ліцензії, наявності таксометра, символіки таксі – перевірятиметься лише наявність дозволу АІП.



Які переваги від нового таксі отримає пасажир



Фізично дозвіл таксисту на перевезення буде виглядати як наклейка на машині. Там вказуватимуться реєстраційні дані водія. Їх можна буде перевірити в базі даних. Якщо щось не так – пасажир зможе звернутися з цими даними на таксиста до компанії-роботодавця або ж напряму – до поліції.



Кожна служба таксі матиме мобільний додаток для зручності виклику машини і безготівкових розрахунків. При цьому замовлення авто телефоном – нікуди не діваються. Кожна служба таксі сама визначатиме, чи надавати їй такий сервіс пасажирам.



Оскільки кожен водій буде зареєстрований – не складатиме проблеми знайти його у випадку фарс-мажорів.



Ціна на поїздки таксі не лише не підніметься, але й впаде, переконують аналітики – бо буде чесна конкуренція між службами таксі.



Що отримає держава



Реєстрація таксистів означатиме, що з'явиться статистика зайнятих у таксі людей. Вони також почнуть давати податки. Їх можна буде контролювати.



Коли таксі зможуть реформувати



Фахівці організацій BRDO, FORBIZ та EU4Business запевнили, що текст відповідного законопроекту вже майже готовий. Найближчим часом обіцяють його оприлюднити для обговорення.



Подавати у Верховну Раду будуть вже після парламентських виборів. Тоді ж буде вирішено – яким чином законопроект потрапить у парламент, через уряд чи нардепів.



Прогнозувати підтримку чи не підтримку цього законопроекту зараз важко. Але за сприятливих умов – до кінця року він міг би вже запрацювати.



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