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У Google зізналися, що прослуховують голосові записи користувачів

У Google зізналися, що прослуховують голосові записи користувачів
У компанії Google визнали, що прослуховують голосові команди користувачів, які ті віддають голосовому помічнику Google Assistant.

Продакт-менеджер Google Девід Монсі пояснив, що компанія працює з лінгвістами по всьому світу, які аналізують частини голосових запитів користувачів. За його словами, це має допомогти Google краще розуміти різні мови. Мається на увазі команди, отримані Google Assistant через смартфони і «розумні» колонки Google Home.

Монсі уточнив, що компанія віддає в обробку малу частину (приблизно 0,2%) записів експертам-лінгвістам. Це необхідно, щоб система розуміла акценти і успішно обробляла запити «і англійською, і на хінді». Про це інформує «Буг».

При цьому в Google підтвердили, що через порушення політики безпеки одним з фахівців – тисячі голосових даних голландською мовою опинилися у відкритому доступі.

«Ми дізналися, що один з наших мовних оглядачів порушив політику безпеки і допустив витік конфіденційних аудіо на голландською мовою. Наші фахівці з безпеки і конфіденційності проводять розслідування, за його підсумками ми приймемо заходи. Ми проводимо повний огляд наших систем захисту, щоб надалі не допустити подібних помилок», – підкреслив Девід Монсі.

Він уточнив, що записи не пов’язані з акаунтами користувачів, а експертам заборонено розшифровувати фонові розмови.

Також Монсі визнав, що іноді голосовий помічник може записувати мова користувача, переплутавши інші фрази за команду активації «Ok, Google».

Представник Google запевнив, що в компанії працюють над заходами захисту від таких випадків.

Корпорація виступила із заявою після того, як бельгійський канал VRT News повідомив про отримання понад тисячі аудіозаписів голосових команд від одного з підрядників Google, повідомляє The Guardian. Стверджувалося, що зразки містили персональні дані користувачів, а в деяких випадках записи були зроблені помилково.

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Теги: Google, Україна, голосові, шпигунство, витік інформації
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