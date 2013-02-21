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Підозрюваного педофіла із Хмельниччини, який переховувався у Росії, перевезли до України

Підозрюваного педофіла із Хмельниччини, який переховувався у Росії, перевезли до України
«Інтерпол» допоміг повернути в Україну підозрюваного в педофілії, який переховувався за кордоном. Поліція Хмельницької області тривалий час розшукувала зловмисника за підозрою в розбещенні неповнолітньої.

У вересні 2016 слідчі Кам'янець-Подільського відділу поліції оголосили підозру 67-річному жителю Хмельницького в скоєнні злочину за «розбещення неповнолітніх». Санкція цієї статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років, – пише «Сьогодні».

Зловмисник, який протягом тривалого часу вчиняв розпусні дії стосовно 11-річної дівчинки з малозабезпеченої сім'ї, відчувши реальну загрозу опинитися за гратами, втік від органів попереднього розслідування і майже три роки переховувався за кордоном.
Утікача оголосив в міжнародний розшук. В кінці 2018 року він був затриманий на території Російської Федерації і лише днями вдалося доставити підозрюваного в Хмельницький. В якості запобіжного заходу суд обрав йому утримання під вартою на період досудового розслідування.

Підозрюваного педофіла із Хмельниччини, який переховувався у Росії, перевезли до України


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Теги: Росія, педофіл, Хмельницька область, кримінал, згвалтування
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