У Луцьку донеччанин у маршрутках «обчищав» жителів міста





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, передають



Так, з 13 березня по 3 травня обвинувачений вчинив п’ять крадіжок у маршрутках та тролейбусах обласного центру Волині. Зокрема, чоловік витягав з сумок потерпілих гаманці. Загальна сума викраденого становила 12 тисяч 900 гривень.



Допитаний у судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю та просив суворо його не карати.



Відтак, суд визнав його винним та призначив покарання у виді позбавлення волі на строк два роки.

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