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У Луцьку донеччанин у маршрутках «обчищав» жителів міста

У Луцьку донеччанин у маршрутках «обчищав» жителів міста
У луцьких маршрутках та тролейбусах уродженець Донецька обкрадав людей.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, передають Волинські Новини.

Так, з 13 березня по 3 травня обвинувачений вчинив п’ять крадіжок у маршрутках та тролейбусах обласного центру Волині. Зокрема, чоловік витягав з сумок потерпілих гаманці. Загальна сума викраденого становила 12 тисяч 900 гривень.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю та просив суворо його не карати.

Відтак, суд визнав його винним та призначив покарання у виді позбавлення волі на строк два роки.

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Теги: суд, Луцьк, крадіжка
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