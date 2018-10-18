У Луцьку донеччанин у маршрутках «обчищав» жителів міста
Сьогодні, 15:54
У луцьких маршрутках та тролейбусах уродженець Донецька обкрадав людей.
Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, передають Волинські Новини.
Так, з 13 березня по 3 травня обвинувачений вчинив п’ять крадіжок у маршрутках та тролейбусах обласного центру Волині. Зокрема, чоловік витягав з сумок потерпілих гаманці. Загальна сума викраденого становила 12 тисяч 900 гривень.
Допитаний у судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю та просив суворо його не карати.
Відтак, суд визнав його винним та призначив покарання у виді позбавлення волі на строк два роки.
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Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, передають Волинські Новини.
Так, з 13 березня по 3 травня обвинувачений вчинив п’ять крадіжок у маршрутках та тролейбусах обласного центру Волині. Зокрема, чоловік витягав з сумок потерпілих гаманці. Загальна сума викраденого становила 12 тисяч 900 гривень.
Допитаний у судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю та просив суворо його не карати.
Відтак, суд визнав його винним та призначив покарання у виді позбавлення волі на строк два роки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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