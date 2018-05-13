Безхатьки спричинили пожежу: мешканці луцької багатоповерхівки третю добу без води. ФОТО





Попри те, що пожежа трапилася ще в п’ятницю, 12 липня, станом на вечір неділі, 14 липня, мешканці досі залишаються без холодної води - пишуть



Роботи з відновлення водопостачання пообіцяли розпочати в понеділок, а скільки часу вони триватимуть поки невідомо.



Як пояснила диспетчерка ЖПК № 2, яке обслуговує будинок, ремонт не розпочали відразу, адже це аварійний випадок, було багато диму, стався прорив і підвал затопило. Окрім того, внаслідок пожежі згоріли вісім метрів поліпропіленової труби, а, за словами працівниці ЖКП № 2, потрібного матеріалу для заміни відразу не знайшлося.



Водночас увечері 14 липня в будинку припинили і постачання гарячої води.



Своєю чергою, на скарги лучан у диспетчерській запропонували звернутися до керівництва, зокрема головного інженера, який вийде на роботу зранку в понеділок.



Відзначимо, що безхатьки вже давно облюбували підвали будинку, адже мають вільний до нього доступ – на входах навіть немає замків, які мало би розмістити для збереження всіх комунікацій те ж ЖКП.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканці будинку № 1, що на вулиці Черняховського в Луцьку, третю добу залишаються без холодної води. Причина припинення водопостачання – пожежа, яку вчинили в підвалі будинку безпритульні Попри те, що пожежа трапилася ще в п’ятницю, 12 липня, станом на вечір неділі, 14 липня, мешканці досі залишаються без холодної води - пишуть Волинські новини Роботи з відновлення водопостачання пообіцяли розпочати в понеділок, а скільки часу вони триватимуть поки невідомо.Як пояснила диспетчерка ЖПК № 2, яке обслуговує будинок, ремонт не розпочали відразу, адже це аварійний випадок, було багато диму, стався прорив і підвал затопило. Окрім того, внаслідок пожежі згоріли вісім метрів поліпропіленової труби, а, за словами працівниці ЖКП № 2, потрібного матеріалу для заміни відразу не знайшлося.Водночас увечері 14 липня в будинку припинили і постачання гарячої води.Своєю чергою, на скарги лучан у диспетчерській запропонували звернутися до керівництва, зокрема головного інженера, який вийде на роботу зранку в понеділок.Відзначимо, що безхатьки вже давно облюбували підвали будинку, адже мають вільний до нього доступ – на входах навіть немає замків, які мало би розмістити для збереження всіх комунікацій те ж ЖКП.

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