Безхатьки спричинили пожежу: мешканці луцької багатоповерхівки третю добу без води. ФОТО
Сьогодні, 05:23
Мешканці будинку № 1, що на вулиці Черняховського в Луцьку, третю добу залишаються без холодної води. Причина припинення водопостачання – пожежа, яку вчинили в підвалі будинку безпритульні.
Попри те, що пожежа трапилася ще в п’ятницю, 12 липня, станом на вечір неділі, 14 липня, мешканці досі залишаються без холодної води - пишуть Волинські новини.
Роботи з відновлення водопостачання пообіцяли розпочати в понеділок, а скільки часу вони триватимуть поки невідомо.
Як пояснила диспетчерка ЖПК № 2, яке обслуговує будинок, ремонт не розпочали відразу, адже це аварійний випадок, було багато диму, стався прорив і підвал затопило. Окрім того, внаслідок пожежі згоріли вісім метрів поліпропіленової труби, а, за словами працівниці ЖКП № 2, потрібного матеріалу для заміни відразу не знайшлося.
Водночас увечері 14 липня в будинку припинили і постачання гарячої води.
Своєю чергою, на скарги лучан у диспетчерській запропонували звернутися до керівництва, зокрема головного інженера, який вийде на роботу зранку в понеділок.
Відзначимо, що безхатьки вже давно облюбували підвали будинку, адже мають вільний до нього доступ – на входах навіть немає замків, які мало би розмістити для збереження всіх комунікацій те ж ЖКП.
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Попри те, що пожежа трапилася ще в п’ятницю, 12 липня, станом на вечір неділі, 14 липня, мешканці досі залишаються без холодної води - пишуть Волинські новини.
Роботи з відновлення водопостачання пообіцяли розпочати в понеділок, а скільки часу вони триватимуть поки невідомо.
Як пояснила диспетчерка ЖПК № 2, яке обслуговує будинок, ремонт не розпочали відразу, адже це аварійний випадок, було багато диму, стався прорив і підвал затопило. Окрім того, внаслідок пожежі згоріли вісім метрів поліпропіленової труби, а, за словами працівниці ЖКП № 2, потрібного матеріалу для заміни відразу не знайшлося.
Водночас увечері 14 липня в будинку припинили і постачання гарячої води.
Своєю чергою, на скарги лучан у диспетчерській запропонували звернутися до керівництва, зокрема головного інженера, який вийде на роботу зранку в понеділок.
Відзначимо, що безхатьки вже давно облюбували підвали будинку, адже мають вільний до нього доступ – на входах навіть немає замків, які мало би розмістити для збереження всіх комунікацій те ж ЖКП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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