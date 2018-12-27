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Зняли годинник: двоє чоловіків пограбували лучанина

Зняли годинник: двоє чоловіків пограбували лучанина
У Луцьку на проспекті Соборності пограбували чоловіка.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.

У ніч на 15 липня до поліцейських надійшло повідомлення про грабіж: двоє невідомих осіб викрали у чоловіка годинник і втекли.

Обстежуючи прилеглі території, поліцейські виявили чоловіків, які підійшли по орієнтуванню. Згодом у міськвідділку їх упізнав потерпілий.

Затримані 1979 та 1987 років народження. Далі з ними працював слідчий.

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Теги: поліція, Луцьк, грабіж
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