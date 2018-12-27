Зняли годинник: двоє чоловіків пограбували лучанина
Сьогодні, 10:05
У Луцьку на проспекті Соборності пограбували чоловіка.
Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
У ніч на 15 липня до поліцейських надійшло повідомлення про грабіж: двоє невідомих осіб викрали у чоловіка годинник і втекли.
Обстежуючи прилеглі території, поліцейські виявили чоловіків, які підійшли по орієнтуванню. Згодом у міськвідділку їх упізнав потерпілий.
Затримані 1979 та 1987 років народження. Далі з ними працював слідчий.
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Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
У ніч на 15 липня до поліцейських надійшло повідомлення про грабіж: двоє невідомих осіб викрали у чоловіка годинник і втекли.
Обстежуючи прилеглі території, поліцейські виявили чоловіків, які підійшли по орієнтуванню. Згодом у міськвідділку їх упізнав потерпілий.
Затримані 1979 та 1987 років народження. Далі з ними працював слідчий.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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