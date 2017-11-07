Кандидату у нардепи на Рівненщині обстріляли авто і прикріпили гранату до ручки

Володимиром Ткачуком стався неприємний інцидент.



Ткачук у соціальній мережі оприлюднив фото та відео, на яких видно, що до ручки його автомобіля Peugeot прикріпили гранату, - пише



Також, як він написав, в автомобілі – розбите скло, а поряд лежать гільзи. Він припускає, що автівку обстріляли.



На місці події зараз працюють правоохоронці. Поки невідомо, чи граната, яку прикріпили, бойова, чи муляж.



Володимир Ткачук має власну IT-компанію у Дубні та балотується від «Свободи».

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