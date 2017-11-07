Кандидату у нардепи на Рівненщині обстріляли авто і прикріпили гранату до ручки
Сьогодні, 10:41
У Дубні з кандидатом у народні депутати від 154-го округу Володимиром Ткачуком стався неприємний інцидент.
Ткачук у соціальній мережі оприлюднив фото та відео, на яких видно, що до ручки його автомобіля Peugeot прикріпили гранату, - пише Рівне вечірнє.
Також, як він написав, в автомобілі – розбите скло, а поряд лежать гільзи. Він припускає, що автівку обстріляли.
На місці події зараз працюють правоохоронці. Поки невідомо, чи граната, яку прикріпили, бойова, чи муляж.
Володимир Ткачук має власну IT-компанію у Дубні та балотується від «Свободи».
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Ткачук у соціальній мережі оприлюднив фото та відео, на яких видно, що до ручки його автомобіля Peugeot прикріпили гранату, - пише Рівне вечірнє.
Також, як він написав, в автомобілі – розбите скло, а поряд лежать гільзи. Він припускає, що автівку обстріляли.
На місці події зараз працюють правоохоронці. Поки невідомо, чи граната, яку прикріпили, бойова, чи муляж.
Володимир Ткачук має власну IT-компанію у Дубні та балотується від «Свободи».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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