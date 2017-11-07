вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Кандидату у нардепи на Рівненщині обстріляли авто і прикріпили гранату до ручки

Кандидату у нардепи на Рівненщині обстріляли авто і прикріпили гранату до ручки
У Дубні з кандидатом у народні депутати від 154-го округу Володимиром Ткачуком стався неприємний інцидент.

Ткачук у соціальній мережі оприлюднив фото та відео, на яких видно, що до ручки його автомобіля Peugeot прикріпили гранату, - пише Рівне вечірнє.

Також, як він написав, в автомобілі – розбите скло, а поряд лежать гільзи. Він припускає, що автівку обстріляли.

На місці події зараз працюють правоохоронці. Поки невідомо, чи граната, яку прикріпили, бойова, чи муляж.

Володимир Ткачук має власну IT-компанію у Дубні та балотується від «Свободи».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Рівненщина, граната
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Аміачний» Луцьк: як вберегтися від отруєння і надати допомогу
Зеленський звільнив вісім волинських голів РДА
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На «Ягодині» у водії вилучили музичну апаратуру майже на мільйон гривень
Сьогодні, 10:57
У Луцьку із заводу «Мотор» евакуювали людей
Сьогодні, 10:47
Кандидату у нардепи на Рівненщині обстріляли авто і прикріпили гранату до ручки
Сьогодні, 10:41
У Луцьку дитина випала з вікна 5 поверху: деталі інциденту
Сьогодні, 10:29
Моторошна аварія під Києвом: 2 загиблих, 12 травмованих. ФОТО
Сьогодні, 10:17
Схожі новини
На Рівненщині в будинок депутата кинули гранату. ФОТО На Рівненщині в будинок депутата кинули гранату. ФОТО
13 травень, 10:43
На Рівненщині учень приніс у школу гранату На Рівненщині учень приніс у школу гранату
07 листопад, 2017, 12:08
На Рівненщині від вибуху гранати загинуло троє чоловіків На Рівненщині від вибуху гранати загинуло троє чоловіків
19 липень, 2017, 10:36
На Рівненщині в кафе військовий кинув гранату: постраждало 6 людей На Рівненщині в кафе військовий кинув гранату: постраждало 6 людей
13 лютий, 2017, 15:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські спортсмени здобули 2 «золота» на чемпіонаті світу з пауерліфтингу
Сьогодні, 11:01
 0
На «Ягодині» у водії вилучили музичну апаратуру майже на мільйон гривень
Сьогодні, 10:57
 0
У Луцьку із заводу «Мотор» евакуювали людей
Сьогодні, 10:47
 0
Кандидату у нардепи на Рівненщині обстріляли авто і прикріпили гранату до ручки
Сьогодні, 10:41
 0
У Луцьку дитина випала з вікна 5 поверху: деталі інциденту
Сьогодні, 10:29
 0
Медіа
відео
1/8
﻿