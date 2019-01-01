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Синоптик розповіла, чи буде в Україні цього тижня спекотно

Синоптик розповіла, чи буде в Україні цього тижня спекотно
В Україні 16 липня у більшості областей передбачається +20 +25 градусів.

Про це своїй сторінці у facebook написала Наталка Діденко.

Дощі найбільш ймовірні у східній частині України. Найтепліше на Півдні - +24+28 градусів, а найхолодніше на Сході - +18+22 градуси.

"Надалі дощі з періодичними грозами пройдуть у західних та північних областях, температура повітря поступово підвищуватиметься. У другій половині тижня, особливо вихідними, літо нарешті нам широко усміхнеться - вдень потепліє до +25+29 градусів, на Півдні до +30 градусів", - йдеться у дописі.


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Теги: синоптики, прогноз, погода, Наталка Діденко
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