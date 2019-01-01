Синоптик розповіла, чи буде в Україні цього тижня спекотно
Сьогодні, 13:14
В Україні 16 липня у більшості областей передбачається +20 +25 градусів.
Про це своїй сторінці у facebook написала Наталка Діденко.
Дощі найбільш ймовірні у східній частині України. Найтепліше на Півдні - +24+28 градусів, а найхолодніше на Сході - +18+22 градуси.
"Надалі дощі з періодичними грозами пройдуть у західних та північних областях, температура повітря поступово підвищуватиметься. У другій половині тижня, особливо вихідними, літо нарешті нам широко усміхнеться - вдень потепліє до +25+29 градусів, на Півдні до +30 градусів", - йдеться у дописі.
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Про це своїй сторінці у facebook написала Наталка Діденко.
Дощі найбільш ймовірні у східній частині України. Найтепліше на Півдні - +24+28 градусів, а найхолодніше на Сході - +18+22 градуси.
"Надалі дощі з періодичними грозами пройдуть у західних та північних областях, температура повітря поступово підвищуватиметься. У другій половині тижня, особливо вихідними, літо нарешті нам широко усміхнеться - вдень потепліє до +25+29 градусів, на Півдні до +30 градусів", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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