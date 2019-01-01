Синоптик розповіла, чи буде в Україні цього тижня спекотно

В Україні 16 липня у більшості областей передбачається +20 +25 градусів.Про це своїй сторінці у facebook написала Наталка Діденко.Дощі найбільш ймовірні у східній частині України. Найтепліше на Півдні - +24+28 градусів, а найхолодніше на Сході - +18+22 градуси."Надалі дощі з періодичними грозами пройдуть у західних та північних областях, температура повітря поступово підвищуватиметься. У другій половині тижня, особливо вихідними, літо нарешті нам широко усміхнеться - вдень потепліє до +25+29 градусів, на Півдні до +30 градусів", - йдеться у дописі.