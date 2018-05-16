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Цукровий завод дасть 20 тисяч тому, хто зафіксує незаконний злив «смердючок» на поля фільтрації

Цукровий завод дасть 20 тисяч тому, хто зафіксує незаконний злив «смердючок» на поля фільтрації
Приватне акціонерне товариство «Гнідавський цукровий завод» оголошує премію у розмірі 20 тисяч гривень тому, хто зафіксує факт несанкціонованих скидів на поля фільтрації підприємства.

Про це стало відомо сьогодні, 15 липня, за результатами оперативної наради на підприємстві, - йдеться на офіційному сайті заводу.

«Ми переконані, що мають місце несанкціоновані скиди на наші поля фільтрації, з метою боротьби з цими фактами ми оголошуємо премію у розмірі 20 тисяч гривень тому, хто зафіксує факт несанкціонованих скидів на наші поля фільтрації», – наголосив директор підприємства Ростислав Новосад.

Про факти несанкціонованих скидів на поля фільтрації Гнідавського цукрового заводу просять повідомляти за номером телефону: 0953139793, а також представників Національної поліції та муніципальної варти міста Луцька.

Зі свого боку, Гнідавський цукровий завод оголосив мораторій на будь-які скиди на поля фільтрації, автомобілі, які знаходяться на полях фільтрації підприємства вважатимуться такими, що порушили будь-які норми чинного законодавства.

Також на підприємстві закликають до співпраці міську владу та громадських активістів з метою визначення причин та подолання неприємного запаху в місті.

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Теги: злив, нечистоти, сморід, Луцьк, завод, премія
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Коментарі 1
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