Цукровий завод дасть 20 тисяч тому, хто зафіксує незаконний злив «смердючок» на поля фільтрації
Сьогодні, 16:17
Приватне акціонерне товариство «Гнідавський цукровий завод» оголошує премію у розмірі 20 тисяч гривень тому, хто зафіксує факт несанкціонованих скидів на поля фільтрації підприємства.
Про це стало відомо сьогодні, 15 липня, за результатами оперативної наради на підприємстві, - йдеться на офіційному сайті заводу.
«Ми переконані, що мають місце несанкціоновані скиди на наші поля фільтрації, з метою боротьби з цими фактами ми оголошуємо премію у розмірі 20 тисяч гривень тому, хто зафіксує факт несанкціонованих скидів на наші поля фільтрації», – наголосив директор підприємства Ростислав Новосад.
Про факти несанкціонованих скидів на поля фільтрації Гнідавського цукрового заводу просять повідомляти за номером телефону: 0953139793, а також представників Національної поліції та муніципальної варти міста Луцька.
Зі свого боку, Гнідавський цукровий завод оголосив мораторій на будь-які скиди на поля фільтрації, автомобілі, які знаходяться на полях фільтрації підприємства вважатимуться такими, що порушили будь-які норми чинного законодавства.
Також на підприємстві закликають до співпраці міську владу та громадських активістів з метою визначення причин та подолання неприємного запаху в місті.
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Про це стало відомо сьогодні, 15 липня, за результатами оперативної наради на підприємстві, - йдеться на офіційному сайті заводу.
«Ми переконані, що мають місце несанкціоновані скиди на наші поля фільтрації, з метою боротьби з цими фактами ми оголошуємо премію у розмірі 20 тисяч гривень тому, хто зафіксує факт несанкціонованих скидів на наші поля фільтрації», – наголосив директор підприємства Ростислав Новосад.
Про факти несанкціонованих скидів на поля фільтрації Гнідавського цукрового заводу просять повідомляти за номером телефону: 0953139793, а також представників Національної поліції та муніципальної варти міста Луцька.
Зі свого боку, Гнідавський цукровий завод оголосив мораторій на будь-які скиди на поля фільтрації, автомобілі, які знаходяться на полях фільтрації підприємства вважатимуться такими, що порушили будь-які норми чинного законодавства.
Також на підприємстві закликають до співпраці міську владу та громадських активістів з метою визначення причин та подолання неприємного запаху в місті.
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Коментарі 1
Поліщук з Аверса за таке бабло вже сидить в кущах, чатує.
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