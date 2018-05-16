Цукровий завод дасть 20 тисяч тому, хто зафіксує незаконний злив «смердючок» на поля фільтрації

Приватне акціонерне товариство «Гнідавський цукровий завод» оголошує премію у розмірі 20 тисяч гривень тому, хто зафіксує факт несанкціонованих скидів на поля фільтрації підприємства.Про це стало відомо сьогодні, 15 липня, за результатами оперативної наради на підприємстві, - йдеться на офіційному сайті заводу.«Ми переконані, що мають місце несанкціоновані скиди на наші поля фільтрації, з метою боротьби з цими фактами ми оголошуємо премію у розмірі 20 тисяч гривень тому, хто зафіксує факт несанкціонованих скидів на наші поля фільтрації», – наголосив директор підприємстваПро факти несанкціонованих скидів на поля фільтрації Гнідавського цукрового заводу просять повідомляти за номером телефону: 0953139793, а також представників Національної поліції та муніципальної варти міста Луцька.Зі свого боку, Гнідавський цукровий завод оголосив мораторій на будь-які скиди на поля фільтрації, автомобілі, які знаходяться на полях фільтрації підприємства вважатимуться такими, що порушили будь-які норми чинного законодавства.Також на підприємстві закликають до співпраці міську владу та громадських активістів з метою визначення причин та подолання неприємного запаху в місті.