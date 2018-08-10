Серед тих, хто отруївся у луцькій піцерії, – кухар
Сьогодні, 09:50
У луцькій піцерії «Фелічіта», що на вулиці Винниченка, 2, отруїлись 13 людей. Серед постраждалих – кухар закладу.
Про це йдеться у сюжеті UA:Волинь.
Нагадаємо, про прикрий інцидент стало відомо у понеділок, 15 липня. У лікарні перебуває 10 людей, ще троє – лікуються вдома.
Додамо, що за інформацією Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 15 липня додатково госпіталізували ще трьох осіб.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «Це трапилось вперше за 20 років»: у луцькій піцерії вибачились за випадок з отруєнням
Нині на лікуванні в обласній інфекційній лікарні – 10 людей, які минулого тижня відвідували луцьку піцерію, – розповіла директорка лікарні Любов Серба.
«Усі вони харчувалися в піцерії, споживали піцу, після чого відмітили в себе гострі шлунково-кишкові розлади, підвищення температури, були госпіталізовані. Стан середньої важкості – отримують відповідне лікування», – повідомила медик.
Лаборант Волинської обласної інфекційної лікарні Тетяна Кирилова робить посіви бактерій – так досліджують, що могло стати причиною отруєння людей. Вона зауважила, що дослідження триває чотири дні. На четвертий день медики вже будуть знати, чи це сальмонела і якщо це так, то якого виду.
«Підтверджені у трьох осіб бактеріологічним висівом – сальмонела. Хвороба небезпечна своїм перебігом, у важкій формі проявляється важким станом зневоднення організму і іноді потребує навіть реанімаційних заходів», – розповіла Любов Серба.
Зі слів лікаря-епідеміолога Валентини Новачевської, 3-є інших відвідувачів піцерії нині лікуються вдома.
«Хворіти почали особи, які 10, 11, 12 липня відвідували цей заклад. Ми відібрали всі необхідні аналізи, зразки проб харчових продуктів, змиви – матеріал весь поки що в роботі. Всі замовляли піцу. А інгредієнти подібні.
Якщо говорити про сальмонельоз, то може бути любий харчовий продукт тваринного походження. А контамінувати можна взагалі все. До речі, захворів і кухар один, лежить також в інфекції», – прокоментувала медик.
Піцерія «Фелічіта» розташована на вулиці Винниченка. Двері – зачинені. Висить оголошення, що заклад тимчасово не працює.
«З’ясовуємо, чекаємо аналізів, щоб сказати чітко, що сталось. Мене просто немає, я зараз якраз долітаю до України, все з’ясуємо», – прокоментував власник піцерії Віталій Бровін.
Нині в закладі проводять перевірку співробітники Держпродсподживслужби. Якщо порушення знайдуть – на його власників можуть накласти штраф, а заклад – тимчасово закрити.
«До 10 днів, якщо ми вбачаємо на 10, на 9 чи 5 днів – залежно від обсягу, виду порушень і за який час їх можливо усунути. За тими можливими недоліками , виявленими в ході перевірки буде прийматися рішення щодо подальшого вжиття заходів відповідно до законодавства», – зазначив начальник управління ГУ Держпроспоживслужби у Волинській області Назар Орел.
Максимальне покарання, яке можуть понести власники піцерії за порушення вимог безпечності і якості харчових продуктів – штраф у розмірі 10 –ти мінімальних зарплат, - каже Назар Орел. Зі слів медичного директора обласної інфекційної лікарні Любові Серби, хворі з отруєнням можуть перебувати на лікування в них до 2-х тижнів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у сюжеті UA:Волинь.
Нагадаємо, про прикрий інцидент стало відомо у понеділок, 15 липня. У лікарні перебуває 10 людей, ще троє – лікуються вдома.
Додамо, що за інформацією Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 15 липня додатково госпіталізували ще трьох осіб.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «Це трапилось вперше за 20 років»: у луцькій піцерії вибачились за випадок з отруєнням
Нині на лікуванні в обласній інфекційній лікарні – 10 людей, які минулого тижня відвідували луцьку піцерію, – розповіла директорка лікарні Любов Серба.
«Усі вони харчувалися в піцерії, споживали піцу, після чого відмітили в себе гострі шлунково-кишкові розлади, підвищення температури, були госпіталізовані. Стан середньої важкості – отримують відповідне лікування», – повідомила медик.
Лаборант Волинської обласної інфекційної лікарні Тетяна Кирилова робить посіви бактерій – так досліджують, що могло стати причиною отруєння людей. Вона зауважила, що дослідження триває чотири дні. На четвертий день медики вже будуть знати, чи це сальмонела і якщо це так, то якого виду.
«Підтверджені у трьох осіб бактеріологічним висівом – сальмонела. Хвороба небезпечна своїм перебігом, у важкій формі проявляється важким станом зневоднення організму і іноді потребує навіть реанімаційних заходів», – розповіла Любов Серба.
Зі слів лікаря-епідеміолога Валентини Новачевської, 3-є інших відвідувачів піцерії нині лікуються вдома.
«Хворіти почали особи, які 10, 11, 12 липня відвідували цей заклад. Ми відібрали всі необхідні аналізи, зразки проб харчових продуктів, змиви – матеріал весь поки що в роботі. Всі замовляли піцу. А інгредієнти подібні.
Якщо говорити про сальмонельоз, то може бути любий харчовий продукт тваринного походження. А контамінувати можна взагалі все. До речі, захворів і кухар один, лежить також в інфекції», – прокоментувала медик.
Піцерія «Фелічіта» розташована на вулиці Винниченка. Двері – зачинені. Висить оголошення, що заклад тимчасово не працює.
«З’ясовуємо, чекаємо аналізів, щоб сказати чітко, що сталось. Мене просто немає, я зараз якраз долітаю до України, все з’ясуємо», – прокоментував власник піцерії Віталій Бровін.
Нині в закладі проводять перевірку співробітники Держпродсподживслужби. Якщо порушення знайдуть – на його власників можуть накласти штраф, а заклад – тимчасово закрити.
«До 10 днів, якщо ми вбачаємо на 10, на 9 чи 5 днів – залежно від обсягу, виду порушень і за який час їх можливо усунути. За тими можливими недоліками , виявленими в ході перевірки буде прийматися рішення щодо подальшого вжиття заходів відповідно до законодавства», – зазначив начальник управління ГУ Держпроспоживслужби у Волинській області Назар Орел.
Максимальне покарання, яке можуть понести власники піцерії за порушення вимог безпечності і якості харчових продуктів – штраф у розмірі 10 –ти мінімальних зарплат, - каже Назар Орел. Зі слів медичного директора обласної інфекційної лікарні Любові Серби, хворі з отруєнням можуть перебувати на лікування в них до 2-х тижнів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Начальник патрульної поліції Рівненщини став батьком
Сьогодні, 10:00
Серед тих, хто отруївся у луцькій піцерії, – кухар
Сьогодні, 09:50
У Луцьку в районі ЛПЗ потруїли собак
Сьогодні, 09:38
16 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:12