вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Серед тих, хто отруївся у луцькій піцерії, – кухар

Серед тих, хто отруївся у луцькій піцерії, – кухар
У луцькій піцерії «Фелічіта», що на вулиці Винниченка, 2, отруїлись 13 людей. Серед постраждалих – кухар закладу.

Про це йдеться у сюжеті UA:Волинь.

Нагадаємо, про прикрий інцидент стало відомо у понеділок, 15 липня. У лікарні перебуває 10 людей, ще троє – лікуються вдома.

Додамо, що за інформацією Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 15 липня додатково госпіталізували ще трьох осіб.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «Це трапилось вперше за 20 років»: у луцькій піцерії вибачились за випадок з отруєнням

Нині на лікуванні в обласній інфекційній лікарні – 10 людей, які минулого тижня відвідували луцьку піцерію, – розповіла директорка лікарні Любов Серба.

«Усі вони харчувалися в піцерії, споживали піцу, після чого відмітили в себе гострі шлунково-кишкові розлади, підвищення температури, були госпіталізовані. Стан середньої важкості – отримують відповідне лікування», – повідомила медик.

Лаборант Волинської обласної інфекційної лікарні Тетяна Кирилова робить посіви бактерій – так досліджують, що могло стати причиною отруєння людей. Вона зауважила, що дослідження триває чотири дні. На четвертий день медики вже будуть знати, чи це сальмонела і якщо це так, то якого виду.

«Підтверджені у трьох осіб бактеріологічним висівом – сальмонела. Хвороба небезпечна своїм перебігом, у важкій формі проявляється важким станом зневоднення організму і іноді потребує навіть реанімаційних заходів», – розповіла Любов Серба.

Зі слів лікаря-епідеміолога Валентини Новачевської, 3-є інших відвідувачів піцерії нині лікуються вдома.

«Хворіти почали особи, які 10, 11, 12 липня відвідували цей заклад. Ми відібрали всі необхідні аналізи, зразки проб харчових продуктів, змиви – матеріал весь поки що в роботі. Всі замовляли піцу. А інгредієнти подібні.

Якщо говорити про сальмонельоз, то може бути любий харчовий продукт тваринного походження. А контамінувати можна взагалі все. До речі, захворів і кухар один, лежить також в інфекції», – прокоментувала медик.

Піцерія «Фелічіта» розташована на вулиці Винниченка. Двері – зачинені. Висить оголошення, що заклад тимчасово не працює.

«З’ясовуємо, чекаємо аналізів, щоб сказати чітко, що сталось. Мене просто немає, я зараз якраз долітаю до України, все з’ясуємо», – прокоментував власник піцерії Віталій Бровін.

Нині в закладі проводять перевірку співробітники Держпродсподживслужби. Якщо порушення знайдуть – на його власників можуть накласти штраф, а заклад – тимчасово закрити.

«До 10 днів, якщо ми вбачаємо на 10, на 9 чи 5 днів – залежно від обсягу, виду порушень і за який час їх можливо усунути. За тими можливими недоліками , виявленими в ході перевірки буде прийматися рішення щодо подальшого вжиття заходів відповідно до законодавства», – зазначив начальник управління ГУ Держпроспоживслужби у Волинській області Назар Орел.

Максимальне покарання, яке можуть понести власники піцерії за порушення вимог безпечності і якості харчових продуктів – штраф у розмірі 10 –ти мінімальних зарплат, - каже Назар Орел. Зі слів медичного директора обласної інфекційної лікарні Любові Серби, хворі з отруєнням можуть перебувати на лікування в них до 2-х тижнів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Фелічіта, скандал, отруєння
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Аміачний» Луцьк: як вберегтися від отруєння і надати допомогу
Зеленський звільнив вісім волинських голів РДА
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У лісі під Луцьком під час збирання ягід жінка виявила небезпечний предмет
Сьогодні, 10:16
Начальник патрульної поліції Рівненщини став батьком
Сьогодні, 10:00
Серед тих, хто отруївся у луцькій піцерії, – кухар
Сьогодні, 09:50
У Луцьку в районі ЛПЗ потруїли собак
Сьогодні, 09:38
16 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:12
Схожі новини
«Це трапилось вперше за 20 років»: у луцькій піцерії вибачились за випадок з отруєнням «Це трапилось вперше за 20 років»: у луцькій піцерії вибачились за випадок з отруєнням
15 липень, 21:18
Епідеміологи прокоментували масове отруєння у луцькій «Фелічіті» Епідеміологи прокоментували масове отруєння у луцькій «Фелічіті»
15 липень, 11:59
У популярній луцькій піцерії отруїлось 10 людей У популярній луцькій піцерії отруїлось 10 людей
15 липень, 08:56
Поліція розслідує ще одне отруєння у волинському ресторані Поліція розслідує ще одне отруєння у волинському ресторані
10 серпень, 2018, 11:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як Колки святкували День селища. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 11:05
 0
У Києві жінка народила у дворі багатоповерхівки і пішла
Сьогодні, 11:04
 0
На «Ягодині» піймали кавового контрабандиста, що перевозив товар у човні
Сьогодні, 11:00
 0
На Рівненщині у кафе отруїлося 45 людей
Сьогодні, 10:51
 0
Волинянин збагачувався, оформлюючи кредити на ім'я іншої людини
Сьогодні, 10:40
 0
Медіа
відео
1/8
﻿