Серед тих, хто отруївся у луцькій піцерії, – кухар





Про це йдеться у сюжеті



Нагадаємо, про прикрий інцидент стало відомо у понеділок, 15 липня. У лікарні перебуває 10 людей, ще троє – лікуються вдома.



Додамо, що



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «Це трапилось вперше за 20 років»: у луцькій піцерії вибачились за випадок з отруєнням



Нині на лікуванні в обласній інфекційній лікарні – 10 людей, які минулого тижня відвідували луцьку піцерію, – розповіла директорка лікарні Любов Серба.



«Усі вони харчувалися в піцерії, споживали піцу, після чого відмітили в себе гострі шлунково-кишкові розлади, підвищення температури, були госпіталізовані. Стан середньої важкості – отримують відповідне лікування», – повідомила медик.



Лаборант Волинської обласної інфекційної лікарні Тетяна Кирилова робить посіви бактерій – так досліджують, що могло стати причиною отруєння людей. Вона зауважила, що дослідження триває чотири дні. На четвертий день медики вже будуть знати, чи це сальмонела і якщо це так, то якого виду.



«Підтверджені у трьох осіб бактеріологічним висівом – сальмонела. Хвороба небезпечна своїм перебігом, у важкій формі проявляється важким станом зневоднення організму і іноді потребує навіть реанімаційних заходів», – розповіла Любов Серба.



Зі слів лікаря-епідеміолога Валентини Новачевської, 3-є інших відвідувачів піцерії нині лікуються вдома.



«Хворіти почали особи, які 10, 11, 12 липня відвідували цей заклад. Ми відібрали всі необхідні аналізи, зразки проб харчових продуктів, змиви – матеріал весь поки що в роботі. Всі замовляли піцу. А інгредієнти подібні.



Якщо говорити про сальмонельоз, то може бути любий харчовий продукт тваринного походження. А контамінувати можна взагалі все. До речі, захворів і кухар один, лежить також в інфекції», – прокоментувала медик.



Піцерія «Фелічіта» розташована на вулиці Винниченка. Двері – зачинені. Висить оголошення, що заклад тимчасово не працює.



«З’ясовуємо, чекаємо аналізів, щоб сказати чітко, що сталось. Мене просто немає, я зараз якраз долітаю до України, все з’ясуємо», – прокоментував власник піцерії Віталій Бровін.



Нині в закладі проводять перевірку співробітники Держпродсподживслужби. Якщо порушення знайдуть – на його власників можуть накласти штраф, а заклад – тимчасово закрити.



«До 10 днів, якщо ми вбачаємо на 10, на 9 чи 5 днів – залежно від обсягу, виду порушень і за який час їх можливо усунути. За тими можливими недоліками , виявленими в ході перевірки буде прийматися рішення щодо подальшого вжиття заходів відповідно до законодавства», – зазначив начальник управління ГУ Держпроспоживслужби у Волинській області Назар Орел.



Максимальне покарання, яке можуть понести власники піцерії за порушення вимог безпечності і якості харчових продуктів – штраф у розмірі 10 –ти мінімальних зарплат, - каже Назар Орел. Зі слів медичного директора обласної інфекційної лікарні Любові Серби, хворі з отруєнням можуть перебувати на лікування в них до 2-х тижнів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У луцькій піцерії «Фелічіта», що на вулиці Винниченка, 2, отруїлись 13 людей. Серед постраждалих – кухар закладу.Про це йдеться у сюжеті UA:Волинь Нагадаємо,. У лікарні перебуває 10 людей, ще троє – лікуються вдома.Додамо, що за інформацією Державної служби України з надзвичайних ситуацій , 15 липня додатково госпіталізували ще трьох осіб.Нині на лікуванні в обласній інфекційній лікарні – 10 людей, які минулого тижня відвідували луцьку піцерію, – розповіла директорка лікарні«Усі вони харчувалися в піцерії, споживали піцу, після чого відмітили в себе гострі шлунково-кишкові розлади, підвищення температури, були госпіталізовані. Стан середньої важкості – отримують відповідне лікування», – повідомила медик.Лаборант Волинської обласної інфекційної лікарніробить посіви бактерій – так досліджують, що могло стати причиною отруєння людей. Вона зауважила, що дослідження триває чотири дні. На четвертий день медики вже будуть знати, чи це сальмонела і якщо це так, то якого виду.«Підтверджені у трьох осіб бактеріологічним висівом – сальмонела. Хвороба небезпечна своїм перебігом, у важкій формі проявляється важким станом зневоднення організму і іноді потребує навіть реанімаційних заходів», – розповіла Любов Серба.Зі слів лікаря-епідеміолога, 3-є інших відвідувачів піцерії нині лікуються вдома.«Хворіти почали особи, які 10, 11, 12 липня відвідували цей заклад. Ми відібрали всі необхідні аналізи, зразки проб харчових продуктів, змиви – матеріал весь поки що в роботі. Всі замовляли піцу. А інгредієнти подібні.Якщо говорити про сальмонельоз, то може бути любий харчовий продукт тваринного походження. А контамінувати можна взагалі все. До речі, захворів і кухар один, лежить також в інфекції», – прокоментувала медик.Піцерія «Фелічіта» розташована на вулиці Винниченка. Двері – зачинені. Висить оголошення, що заклад тимчасово не працює.«З’ясовуємо, чекаємо аналізів, щоб сказати чітко, що сталось. Мене просто немає, я зараз якраз долітаю до України, все з’ясуємо», – прокоментував власник піцеріїНині в закладі проводять перевірку співробітники Держпродсподживслужби. Якщо порушення знайдуть – на його власників можуть накласти штраф, а заклад – тимчасово закрити.«До 10 днів, якщо ми вбачаємо на 10, на 9 чи 5 днів – залежно від обсягу, виду порушень і за який час їх можливо усунути. За тими можливими недоліками , виявленими в ході перевірки буде прийматися рішення щодо подальшого вжиття заходів відповідно до законодавства», – зазначив начальник управління ГУ Держпроспоживслужби у Волинській областіМаксимальне покарання, яке можуть понести власники піцерії за порушення вимог безпечності і якості харчових продуктів – штраф у розмірі 10 –ти мінімальних зарплат, - каже Назар Орел. Зі слів медичного директора обласної інфекційної лікарні Любові Серби, хворі з отруєнням можуть перебувати на лікування в них до 2-х тижнів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію