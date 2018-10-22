У Києві жінка народила у дворі багатоповерхівки і пішла





Жінка з першого поверху будинку почула дитячий плач і знайшла немовля. Після того вона викликала медиків, - пишуть



Новонародженого терміново доставили в пологовий будинок.



Поліцейські з’ясували, що приблизно в цей же час з сусіднього двору будинку госпіталізували жінку і доставили з кровотечею в пологовий будинок. Вона заперечувала, що була вагітна і народила.



Життю дитини нічого не загрожує, а породілля знаходиться в лікарні з втратою крові. Правоохоронці вирушили за домашньою адресою, яку назвала жінка. Там проживає її сім’я.



Вони підтвердили, що жінка справді була вагітна і вранці пішла подихати свіжим повітрям, пославшись на погане самопочуття.



Чому вона вийшла на вулицю і з якої причини залишила дитину буде відомо після проведення розслідування.





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