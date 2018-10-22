У Києві жінка народила у дворі багатоповерхівки і пішла
Сьогодні, 11:04
В Києві близько п’ятої ранк ужінка народила за трансформаторною будкою і пішла, залишивши дитину лежати на землі.
Жінка з першого поверху будинку почула дитячий плач і знайшла немовля. Після того вона викликала медиків, - пишуть Факти.
Новонародженого терміново доставили в пологовий будинок.
Поліцейські з’ясували, що приблизно в цей же час з сусіднього двору будинку госпіталізували жінку і доставили з кровотечею в пологовий будинок. Вона заперечувала, що була вагітна і народила.
Життю дитини нічого не загрожує, а породілля знаходиться в лікарні з втратою крові. Правоохоронці вирушили за домашньою адресою, яку назвала жінка. Там проживає її сім’я.
Вони підтвердили, що жінка справді була вагітна і вранці пішла подихати свіжим повітрям, пославшись на погане самопочуття.
Чому вона вийшла на вулицю і з якої причини залишила дитину буде відомо після проведення розслідування.
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Жінка з першого поверху будинку почула дитячий плач і знайшла немовля. Після того вона викликала медиків, - пишуть Факти.
Новонародженого терміново доставили в пологовий будинок.
Поліцейські з’ясували, що приблизно в цей же час з сусіднього двору будинку госпіталізували жінку і доставили з кровотечею в пологовий будинок. Вона заперечувала, що була вагітна і народила.
Життю дитини нічого не загрожує, а породілля знаходиться в лікарні з втратою крові. Правоохоронці вирушили за домашньою адресою, яку назвала жінка. Там проживає її сім’я.
Вони підтвердили, що жінка справді була вагітна і вранці пішла подихати свіжим повітрям, пославшись на погане самопочуття.
Чому вона вийшла на вулицю і з якої причини залишила дитину буде відомо після проведення розслідування.
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