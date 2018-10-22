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У Києві жінка народила у дворі багатоповерхівки і пішла

У Києві жінка народила у дворі багатоповерхівки і пішла
В Києві близько п’ятої ранк ужінка народила за трансформаторною будкою і пішла, залишивши дитину лежати на землі.

Жінка з першого поверху будинку почула дитячий плач і знайшла немовля. Після того вона викликала медиків, - пишуть Факти.

Новонародженого терміново доставили в пологовий будинок.

Поліцейські з’ясували, що приблизно в цей же час з сусіднього двору будинку госпіталізували жінку і доставили з кровотечею в пологовий будинок. Вона заперечувала, що була вагітна і народила.

Життю дитини нічого не загрожує, а породілля знаходиться в лікарні з втратою крові. Правоохоронці вирушили за домашньою адресою, яку назвала жінка. Там проживає її сім’я.

Вони підтвердили, що жінка справді була вагітна і вранці пішла подихати свіжим повітрям, пославшись на погане самопочуття.

Чому вона вийшла на вулицю і з якої причини залишила дитину буде відомо після проведення розслідування.


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Теги: породілля, Київ
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