Старовинний Луцьк на сторічних листівках. РЕТРОФОТО





Фото можна переглянути на сайті «Віоліті», пише



На першій листівці зображена нинішня Хрестовоздвиженська церква разом з пізніше збудованим монастирем чину василіанів, які становлять єдиний комплекс вцілілих пам’яток архітектури, збудованих Луцьким Хрестовоздвиженським братством.



На другій листівці ми можемо побачити початок вулиці Братковського з виглядом на мури замку Любарта.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі Інтернет опублікували світлини листівок сторічної давнини, на яких зображений Луцьк.Фото можна переглянути на сайті «Віоліті», пише ВолиньUA На першій листівці зображена нинішня Хрестовоздвиженська церква разом з пізніше збудованим монастирем чину василіанів, які становлять єдиний комплекс вцілілих пам’яток архітектури, збудованих Луцьким Хрестовоздвиженським братством.На другій листівці ми можемо побачити початок вулиці Братковського з виглядом на мури замку Любарта.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію