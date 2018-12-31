Старовинний Луцьк на сторічних листівках. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 11:34
У мережі Інтернет опублікували світлини листівок сторічної давнини, на яких зображений Луцьк.
Фото можна переглянути на сайті «Віоліті», пише ВолиньUA.
На першій листівці зображена нинішня Хрестовоздвиженська церква разом з пізніше збудованим монастирем чину василіанів, які становлять єдиний комплекс вцілілих пам’яток архітектури, збудованих Луцьким Хрестовоздвиженським братством.
На другій листівці ми можемо побачити початок вулиці Братковського з виглядом на мури замку Любарта.
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Фото можна переглянути на сайті «Віоліті», пише ВолиньUA.
На першій листівці зображена нинішня Хрестовоздвиженська церква разом з пізніше збудованим монастирем чину василіанів, які становлять єдиний комплекс вцілілих пам’яток архітектури, збудованих Луцьким Хрестовоздвиженським братством.
На другій листівці ми можемо побачити початок вулиці Братковського з виглядом на мури замку Любарта.
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