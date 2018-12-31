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Старовинний Луцьк на сторічних листівках. РЕТРОФОТО

Старовинний Луцьк на сторічних листівках. РЕТРОФОТО
У мережі Інтернет опублікували світлини листівок сторічної давнини, на яких зображений Луцьк.

Фото можна переглянути на сайті «Віоліті», пише ВолиньUA.

На першій листівці зображена нинішня Хрестовоздвиженська церква разом з пізніше збудованим монастирем чину василіанів, які становлять єдиний комплекс вцілілих пам’яток архітектури, збудованих Луцьким Хрестовоздвиженським братством.

На другій листівці ми можемо побачити початок вулиці Братковського з виглядом на мури замку Любарта.

Старовинний Луцьк на сторічних листівках. РЕТРОФОТО
Старовинний Луцьк на сторічних листівках. РЕТРОФОТО
Старовинний Луцьк на сторічних листівках. РЕТРОФОТО

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Теги: ретрофото, Луцьк, Волинь
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