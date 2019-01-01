Отруєння у луцькій «Фелічіті»: серед постраждалих – маленька дитина
Сьогодні, 14:02
Серед постраждалих через отруєння у луцькій піцерії – 3-річна дитина.
Про це розповіла медична директорка обласної інфекційної лікарні Любов Серба, – пише UA:Волинь.
Нагадаємо, про прикрий інцидент стало відомо у понеділок, 15 липня. У лікарні перебуває 10 людей, ще троє – лікуються вдома.
Додамо, що за інформацією Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 15 липня додатково госпіталізували ще трьох осіб.
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«На сьогодні на лікуванні в інфекційній лікарні перебуває вже 12 осіб. Вчора поступило ще двоє осіб – одна доросла і одна дитина віком 3-х років. Стан середньої важкості. Отримано ще два позитивних результати посіву, з яких виділена сальмонела», – повідомила Любов Серба.
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Про це розповіла медична директорка обласної інфекційної лікарні Любов Серба, – пише UA:Волинь.
Нагадаємо, про прикрий інцидент стало відомо у понеділок, 15 липня. У лікарні перебуває 10 людей, ще троє – лікуються вдома.
Додамо, що за інформацією Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 15 липня додатково госпіталізували ще трьох осіб.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «Це трапилось вперше за 20 років»: у луцькій піцерії вибачились за випадок з отруєнням
«На сьогодні на лікуванні в інфекційній лікарні перебуває вже 12 осіб. Вчора поступило ще двоє осіб – одна доросла і одна дитина віком 3-х років. Стан середньої важкості. Отримано ще два позитивних результати посіву, з яких виділена сальмонела», – повідомила Любов Серба.
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