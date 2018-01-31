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Місячне затемнення 17 липня: коли і де його можна спостерігати

Місячне затемнення 17 липня: коли і де його можна спостерігати
Місячне затемнення відбудеться у ніч на 17 липня 2019 року. Його зможуть побачити на більшій частині Європи, зокрема в Україні. Місяць ввійде у тінь Землі на 65%, тобто відбудеться часткове місячне затемнення.

Місяць увійде у тінь Землі у ніч із 16 на 17 липня. Для українців це трапиться майже одразу після опівночі – о 00:31, - пише 24 канал.

Максимальна фаза затемнення настане за кілька хвилин – о 0:40 (за київським часом). Після цього супутник Землі перейде у стадію повного Місяця.

До речі, у США цей повний Місяць називають "оленячим". Це пов'язано з тим, що в цей час року у оленів з'являються нові роги. Також це явище називають грозовий Місяць через часті грози влітку.

Що таке місячне затемнення?

Це явище, яке відбувається, коли Земля перебуває між Сонцем і Місяцем і Місяць потрапляє в тінь чи напівтінь Землі.

Повне місячне затемнення відбувається, коли сонячне проміння деякий час взагалі не потрапляє безпосередньо до його поверхні. Під час такого затемнення поверхня Місяця стає темно-червоною, але Місяць не зникає повністю.

Часткове затемнення настає, коли у тінь потрапляє лише частина Місяця. При такому типі затемнення, навіть в максимальній фазі, частина Місяця лишається в півтіні, і освітлюється прямими сонячними променями.


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Теги: місячне затемнення
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