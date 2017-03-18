Луцький водій просить міськраду замалювати старі пішохідні переходи





Відповідну петицію на сайтіАртем Совенко 16 липня 2019 року.



"Кілька разів біля ТЦ Слон стикався з ситуцією, коли пішоходи, бачучи по краях дороги залишки пішохідного переходу, не дивлячись наліво-направо, нагло лізли на проїжджу частину під колеса", – повідомляє водій.



За його слова, знаків «пішохідний перехід» (які мають перевагу над розміткою) там немає, бо його перенесли на 30 метрів далі.



Лучанин зауважує, через недопрацювання дорожніх служб можуть статися ДТП.



"Спершу старша жінка, перебігаючи дорогу, кричала мені, що вона переходить тут дорогу, бо живе в сусідньому будинку.



Потім молодий мужчина кидався під колеса авто, доказуючи, що тут є перехід. І це все за два дні сталось зі мною!", – пише водій.



Окрім цього, він запевняє, що це питання – важливе як для безпеки водіїв так і пішоходів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку водій звертається до міської ради замалювати старі "зебри" біля ТЦ "Слон" на вулиці Кравчука.Відповідну петицію на сайті Єдиної системи місцевих петицій зареєстрував16 липня 2019 року."Кілька разів біля ТЦ Слон стикався з ситуцією, коли пішоходи, бачучи по краях дороги залишки пішохідного переходу, не дивлячись наліво-направо, нагло лізли на проїжджу частину під колеса", – повідомляє водій.За його слова, знаків «пішохідний перехід» (які мають перевагу над розміткою) там немає, бо його перенесли на 30 метрів далі.Лучанин зауважує, через недопрацювання дорожніх служб можуть статися ДТП."Спершу старша жінка, перебігаючи дорогу, кричала мені, що вона переходить тут дорогу, бо живе в сусідньому будинку.Потім молодий мужчина кидався під колеса авто, доказуючи, що тут є перехід. І це все за два дні сталось зі мною!", – пише водій.Окрім цього, він запевняє, що це питання – важливе як для безпеки водіїв так і пішоходів.

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