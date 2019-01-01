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На «Бандерштат» приїде Юрій Іздрик

На «Бандерштат» приїде Юрій Іздрик
На фестиваль "Бандерштат", який відбудеться поблизу Луцька, приїде сучасний український письменник Юрій Іздрик.

Про це організатори фесту повідомили на сторінці у Facebook.

"Його вірші промовляють вдень і вночі закохані дівчата і хлопці. Вібрації його рим і ритмів відлунюють крізь Всесвіт і заставляють битися наші серця швидше! Так-так-так!!! До нас на фестиваль їде гуру сучасної української літератури, геніальний і неповторний — Юрій Іздрик", - йдеться у анонсі.

Письменник виступить на літературній сцені фестивалю.

Нагадаємо, фестиваль українського духу "Бандерштат" триватиме з 2 по 4 серпня у селі Рованці, що поблизу Луцька.

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Теги: Бандерштат, Луцьк, Волинь
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