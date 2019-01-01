На «Бандерштат» приїде Юрій Іздрик

На фестиваль "Бандерштат", який відбудеться поблизу Луцька, приїде сучасний український письменникПро це організатори фесту повідомили на сторінці у Facebook."Його вірші промовляють вдень і вночі закохані дівчата і хлопці. Вібрації його рим і ритмів відлунюють крізь Всесвіт і заставляють битися наші серця швидше! Так-так-так!!! До нас на фестиваль їде гуру сучасної української літератури, геніальний і неповторний — Юрій Іздрик", - йдеться у анонсі.Письменник виступить на літературній сцені фестивалю.Нагадаємо, фестиваль українського духу "Бандерштат" триватиме з 2 по 4 серпня у селі Рованці, що поблизу Луцька.