На «Бандерштат» приїде Юрій Іздрик
Сьогодні, 22:40
На фестиваль "Бандерштат", який відбудеться поблизу Луцька, приїде сучасний український письменник Юрій Іздрик.
Про це організатори фесту повідомили на сторінці у Facebook.
"Його вірші промовляють вдень і вночі закохані дівчата і хлопці. Вібрації його рим і ритмів відлунюють крізь Всесвіт і заставляють битися наші серця швидше! Так-так-так!!! До нас на фестиваль їде гуру сучасної української літератури, геніальний і неповторний — Юрій Іздрик", - йдеться у анонсі.
Письменник виступить на літературній сцені фестивалю.
Нагадаємо, фестиваль українського духу "Бандерштат" триватиме з 2 по 4 серпня у селі Рованці, що поблизу Луцька.
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Про це організатори фесту повідомили на сторінці у Facebook.
"Його вірші промовляють вдень і вночі закохані дівчата і хлопці. Вібрації його рим і ритмів відлунюють крізь Всесвіт і заставляють битися наші серця швидше! Так-так-так!!! До нас на фестиваль їде гуру сучасної української літератури, геніальний і неповторний — Юрій Іздрик", - йдеться у анонсі.
Письменник виступить на літературній сцені фестивалю.
Нагадаємо, фестиваль українського духу "Бандерштат" триватиме з 2 по 4 серпня у селі Рованці, що поблизу Луцька.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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