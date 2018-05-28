У Луцьку п'яний водій в'їхав у паркан будинку. ФОТО
Сьогодні, 11:06
У Луцьку на вулиці Писаревського п'яний водій Renault Espace в’їхав в огорожу будинку та перевернувся.
ДТП сталася у вівторок, 16 липня, вночі, - повідомляє патрульна поліція Волинської області.
Потерпілих немає.
Зазначають, у водія легковика були явні ознаки алкогольного сп’яніння, що й підтвердила перевірка – 1,5 проміле.
На винуватця патрульні оформили 2 протоколи.
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ДТП сталася у вівторок, 16 липня, вночі, - повідомляє патрульна поліція Волинської області.
Потерпілих немає.
Зазначають, у водія легковика були явні ознаки алкогольного сп’яніння, що й підтвердила перевірка – 1,5 проміле.
На винуватця патрульні оформили 2 протоколи.
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