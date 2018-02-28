На Волині прикордонники зі стрільбою зупинили контрабандистів





Інцидент трапився у вівторок, 16 липня, – повідомили у прес-службі



Поблизу держрубежу оперативники виявили трьох осіб. Невідомі за допомогою гумового човна намагались перемістити річкою Західний Буг до Польщі понад 5 тисяч пачок сигарет.



У процесі затримання двоє з контрабандистів вдалися до втечі. Водночас один із втікачів почав чинити фізичний вплив стосовно прикордонника. Надалі, під час застосування правоохоронцями пристрою для відстрілу патронів з гумовими кулями, один із порушників отримав травмування. Після чого травмований контрабандист відмовився від своїх протиправних намірів.



Прикордонники надали першу медичну допомогу чоловіку та доставили до центральної районної лікарні.



Двох затриманих осіб за спробу порушення державного кордону притягнули до адмінвідповідальності.



У зв’язку із вчиненням опору співробітникам Держприкордонслужби під час виконання службових обов’язків, до Національної поліції направлено повідомлення про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ст. 342 КК України. До ДФС направили повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 КК України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу села Висоцьк Любомльського району прикордонники зі стрільбою зупинили переміщення контрабанди до Польщі.Інцидент трапився у вівторок, 16 липня, – повідомили у прес-службі ДПСУ Поблизу держрубежу оперативники виявили трьох осіб. Невідомі за допомогою гумового човна намагались перемістити річкою Західний Буг до Польщі понад 5 тисяч пачок сигарет.У процесі затримання двоє з контрабандистів вдалися до втечі. Водночас один із втікачів почав чинити фізичний вплив стосовно прикордонника. Надалі, під час застосування правоохоронцями пристрою для відстрілу патронів з гумовими кулями, один із порушників отримав травмування. Після чого травмований контрабандист відмовився від своїх протиправних намірів.Прикордонники надали першу медичну допомогу чоловіку та доставили до центральної районної лікарні.Двох затриманих осіб за спробу порушення державного кордону притягнули до адмінвідповідальності.У зв’язку із вчиненням опору співробітникам Держприкордонслужби під час виконання службових обов’язків, до Національної поліції направлено повідомлення про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ст. 342 КК України. До ДФС направили повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 КК України.

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