У місті на Волині освятили престол собору та накупольний хрест. ФОТО

Михаїл освятив престол собору, накупольний хрест та провів божественну літургію в соборі Святої Трійці.



Про це повідомляють у прес-службі



Престол встановили на честь праведного Петра Калнишевського, Багатостраждального, останнього кошового отамана Запорозької Січі, якого канонізували 2008 року.



Свято-Троїцький собор – пам’ятка місцевого значення, один із найбільших храмів Волині (трирівневий).



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Відомо, до 2019 парафія була в Московському Патріархаті. Після ж одержання Томосу громада 14 січня провела збори та вирішила увійти в Православну церкву України.



Владика Михаїл подякував громаді за її рішучість і мужність та бажання творити власну історію. Потому архієрей вручив відзнаки міській голові Валентині Залевській, яка була присутня на службі, а також інші відзнаки активним парафіянам, які завжди трудилися на благо цього собору.



Після завершення служби владика освятив накупольний хрест, який встановили на подвір’ї.



Так як собор будується понад 100 років. Він зазнав певної трансформації за цей період. Спочатку він планувався із одним куполом. Пізніше було споруджено п’ять. Так перший хрест був знятий і тепер стоятиме перед будівлею.



Разом із владикою служили настоятель священик Микола Качмар, горохівське духовенство.



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