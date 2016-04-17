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В Україні загинув спостерігач ОБСЄ

В Україні загинув спостерігач ОБСЄ
Співробітник місії ОБСЄ потрапив у дорожньо-транспортну пригоду на території Донецької області.

Чоловік їхав у таксі, яке зіштовхнулося з вантажним автомобілем. У результаті ДТП, іноземець загинув на місці події, - повідомляє 5 канал.

Я повідомляє посольство Польщі в Україні, загиблого звали Чеслав Концкий, він виконував обов`язки спостерігача Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні в місті Краматорську, де й загинув.

"З глибоким сумом ми сприйняли звістку про смерть спостерігача Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні у Краматорську пана Чеслава Концкого. Посольство Республіки Польща в Україні висловлює слова глибокої скорботи рідним та близьким померлого, а також співробітникам місії СММ ОБСЄ", – йдеться у повідомленні посольства.

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Теги: Україна, ОБСЄ
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