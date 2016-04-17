В Україні загинув спостерігач ОБСЄ
Сьогодні, 06:35
Співробітник місії ОБСЄ потрапив у дорожньо-транспортну пригоду на території Донецької області.
Чоловік їхав у таксі, яке зіштовхнулося з вантажним автомобілем. У результаті ДТП, іноземець загинув на місці події, - повідомляє 5 канал.
Я повідомляє посольство Польщі в Україні, загиблого звали Чеслав Концкий, він виконував обов`язки спостерігача Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні в місті Краматорську, де й загинув.
"З глибоким сумом ми сприйняли звістку про смерть спостерігача Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні у Краматорську пана Чеслава Концкого. Посольство Республіки Польща в Україні висловлює слова глибокої скорботи рідним та близьким померлого, а також співробітникам місії СММ ОБСЄ", – йдеться у повідомленні посольства.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Чоловік їхав у таксі, яке зіштовхнулося з вантажним автомобілем. У результаті ДТП, іноземець загинув на місці події, - повідомляє 5 канал.
Я повідомляє посольство Польщі в Україні, загиблого звали Чеслав Концкий, він виконував обов`язки спостерігача Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні в місті Краматорську, де й загинув.
"З глибоким сумом ми сприйняли звістку про смерть спостерігача Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні у Краматорську пана Чеслава Концкого. Посольство Республіки Польща в Україні висловлює слова глибокої скорботи рідним та близьким померлого, а також співробітникам місії СММ ОБСЄ", – йдеться у повідомленні посольства.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
В Україні загинув спостерігач ОБСЄ
Сьогодні, 06:35
На Волині стартував молодіжний православний фестиваль. ФОТО
Сьогодні, 05:27
Кожен українець зможе перевірити на безпечність куплені продукти
Сьогодні, 04:24
Два брати згвалтували дівчину, прикидаючись таксистами
Сьогодні, 03:12