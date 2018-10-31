Носити чи не носити: як волиняни ставляться до відміни шкільної форми. ВІДЕО





Про це волиняни розповіли кореспондентам



“Внучка 5 років ходить в школу, кожен рік ми купляли форму,бо дитина швидко росте. Я, як старше покоління, за форму двома руками. Після перших 4 років поміняли форму на синю. Теж вона більшого розміру, могла б походити ще в шостому класі, але що ж, вона – ні в якому разі. Вона буде ходити в джинсах і в комбінезонах”, - розповідає бабуся школярки Ярослава Климко.



А от 10-річна Віталіна розповідає, що разом з однокласниками тему шкільної форми обговорюють у соцмережах.



“Коли ми взнали, що форма відміняється, ми стрибали до стелі і створили групу в вайбері, хто в чому буде ходити в школу. Були пропозиції ходити в порваних джинсах і шортах, в комбінезонах, в спортивній формі, в колоні і шляпі і окулярах. Ще варіант – все одно, що каже президент - буду ходити в шкільній формі”, - каже школярка Віталіна.



На Завокзальному ринку обласного центру 13-річний Богдан Бабич з Рівненської області приміряє піджак, але, розповідає, не для школи, а щоб ходити до церкви.



“Я за форму, тому що ми ходили у формі і я хотіла б, щоб діти ходили у формі, а не хто краще один за одного”, - мама школяра Мирослава Бабич.



Галина Оксенюк розповідає, що займається продажем шкільної форми декілька років. І цього сезону, каже, має форму на будь-який смак.



“Нові піджаки, нові блузки, кардігани зараз актуальні. Білий верх і чорний низ завжди залишиться актуальний.Трошки є і бордової форми, на зелені форми ми ставку не робили. Люди йдуть, цікавляться, беруть”, - розповідає , підприємець Галина Оксенюк.



У швейному цеху одного з луцьких підприємств відшивають шкільну форму для хлопчиків 15 років. Щомісяця це більше 2-ох тисяч костюмів, розповідає керівниця фабрики. Рішенням президента про відміну форми, каже, стурбована.



“Для цього треба спочатку перейти певний період, попередити, дати можливість виробникам не закуповувати тканину, не брати заказ, а коли закази вже в роботі, коли практично склади наповнені”, - стурбовано говорить Лілія Коцан.



Керівниця обласного управління освіти й науки розповіла, що президент Зеленський скасував наказ про шкільну форму, виданий у 1996-му році.



“Моя особиста позиція – має бути дрес-код, це не впливає на якість знань, але це дисциплінує, не відволікає увагу учнів на розглядання нарядів нових своїх однокласників. Ми маємо привчати до культури одягу, але ми на це не впливаємо. І Міністерство на це не впливає. Сьогодні це вирішується дирекцією, батьківський комітетом, колегіально. Адже законом про освіту автономія передбачена і в організаційному процесі і в фінансовому і в навчальному плані і тому сьогодні в статуті має бути передбачено чи є якийсь дрес-код, чи є якась форма шкільна”, - розповіла начальниця обласного управління освіти, науки та молоді Людмила Плахотна.



Соціальний педагог Тетяна Жулковська про шкільну форму говорить таке: “Питання шкільної форми досить спірне. З одного боку це приналежність до певного навчального закладу, це певне виховання дітей, це певна дисципліна, а з іншого боку ми вже відійшли ніби від усіх цих процесів. Школа стала більш демократичніша і форма це пережиток. Якщо клас дружній, якщо відсутній булінг по зовнішньому вигляді, то школа зможе контролювати ці процеси, але може бути по-всякому.”



До першого вересня, каже Людмила Плахотна, педагоги проведуть педради перед початком навчального року, на яких в кожному колективі приймуть рішення – носити чи не носити шкільну форму.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рішення президента про те, що в Україні шкільний одяг відміняють, досить сильно схвилювало як батьків, так і дітей. Тож лучани по-різному ставлять до цього нововведення.Про це волиняни розповіли кореспондентам Супільного “Внучка 5 років ходить в школу, кожен рік ми купляли форму,бо дитина швидко росте. Я, як старше покоління, за форму двома руками. Після перших 4 років поміняли форму на синю. Теж вона більшого розміру, могла б походити ще в шостому класі, але що ж, вона – ні в якому разі. Вона буде ходити в джинсах і в комбінезонах”, - розповідає бабуся школярки Ярослава Климко.А от 10-річна Віталіна розповідає, що разом з однокласниками тему шкільної форми обговорюють у соцмережах.“Коли ми взнали, що форма відміняється, ми стрибали до стелі і створили групу в вайбері, хто в чому буде ходити в школу. Були пропозиції ходити в порваних джинсах і шортах, в комбінезонах, в спортивній формі, в колоні і шляпі і окулярах. Ще варіант – все одно, що каже президент - буду ходити в шкільній формі”, - каже школярка Віталіна.На Завокзальному ринку обласного центру 13-річний Богдан Бабич з Рівненської області приміряє піджак, але, розповідає, не для школи, а щоб ходити до церкви.“Я за форму, тому що ми ходили у формі і я хотіла б, щоб діти ходили у формі, а не хто краще один за одного”, - мама школяра Мирослава Бабич.Галина Оксенюк розповідає, що займається продажем шкільної форми декілька років. І цього сезону, каже, має форму на будь-який смак.“Нові піджаки, нові блузки, кардігани зараз актуальні. Білий верх і чорний низ завжди залишиться актуальний.Трошки є і бордової форми, на зелені форми ми ставку не робили. Люди йдуть, цікавляться, беруть”, - розповідає , підприємець Галина Оксенюк.У швейному цеху одного з луцьких підприємств відшивають шкільну форму для хлопчиків 15 років. Щомісяця це більше 2-ох тисяч костюмів, розповідає керівниця фабрики. Рішенням президента про відміну форми, каже, стурбована.“Для цього треба спочатку перейти певний період, попередити, дати можливість виробникам не закуповувати тканину, не брати заказ, а коли закази вже в роботі, коли практично склади наповнені”, - стурбовано говорить Лілія Коцан.Керівниця обласного управління освіти й науки розповіла, що президент Зеленський скасував наказ про шкільну форму, виданий у 1996-му році.“Моя особиста позиція – має бути дрес-код, це не впливає на якість знань, але це дисциплінує, не відволікає увагу учнів на розглядання нарядів нових своїх однокласників. Ми маємо привчати до культури одягу, але ми на це не впливаємо. І Міністерство на це не впливає. Сьогодні це вирішується дирекцією, батьківський комітетом, колегіально. Адже законом про освіту автономія передбачена і в організаційному процесі і в фінансовому і в навчальному плані і тому сьогодні в статуті має бути передбачено чи є якийсь дрес-код, чи є якась форма шкільна”, - розповіла начальниця обласного управління освіти, науки та молоді Людмила Плахотна.Соціальний педагог Тетяна Жулковська про шкільну форму говорить таке: “Питання шкільної форми досить спірне. З одного боку це приналежність до певного навчального закладу, це певне виховання дітей, це певна дисципліна, а з іншого боку ми вже відійшли ніби від усіх цих процесів. Школа стала більш демократичніша і форма це пережиток. Якщо клас дружній, якщо відсутній булінг по зовнішньому вигляді, то школа зможе контролювати ці процеси, але може бути по-всякому.”До першого вересня, каже Людмила Плахотна, педагоги проведуть педради перед початком навчального року, на яких в кожному колективі приймуть рішення – носити чи не носити шкільну форму.

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