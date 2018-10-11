Суд визнав незаконною зміну меж села на Волині та повернув державі понад 900 гектарів землі

Суд визнав незаконним та скасував рішення Старовижівської районної ради, яким затвердили проект землеустрою щодо встановлення та змін меж села Любохини цього району. Через це у державну власність повернули 939 гектарів землі.Відомо, що позов до суду подала Ковельська місцева прокуратура за матеріалами перевірки, здійсненої Головним управлінням Держеокадастру у Волинській області. Так, Волинський обласний адміністративний суд просили визнати незаконним рішення Старовижівської районної ради Волинської області від 07.12.2016 року № 10/2 «Про внесення змін до рішення районної ради від 19.02.2016 № 4/28», яким затвердили проект землеустрою щодо встановлення та змін меж с. Любохини Старовижівського району Волинської області, виготовлений на підставі рішення Любохинської сільської ради від 22.11.2012 №23/6.Адже Держгеокадастр, здійснивши перевірку щодо дотримання вимог земельного законодавства при встановленні та зміні меж села, встановив, що у проекті землеустрою відсутня копія генерального плану та рішення про його затвердження чим порушено частину другу статті 173 Земельного кодексу України та статтю 46 Закону України «Про землеустрій».Тож рішення Старовижівської районної ради визнали незаконним та скасували у судовому порядку, у зв'язку з чим у державну власність повернули 939 гектарів.