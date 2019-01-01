У замку Любарта буде рок-концерт з вініловими платівками

Юрій Пюрковський відіграє ексклюзивний рок-сет з власної колекції платівок.



Про це повідомляють організатори фестивалю.



Класичний рок звучатиме з вінілу і створить непідробну атмосферу присутності на концерті улюблених виконавців.



До речі, Юрій ще з 90-х років має досвід діджея, тож обіцяють, що на відвідувачів фестивалю чекає вибуховий мікс.



Нагадуємо, фестиваль буде проходити на території Замку Любарта 27 та 28 липня.



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