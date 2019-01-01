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У замку Любарта буде рок-концерт з вініловими платівками

У замку Любарта буде рок-концерт з вініловими платівками
Під час 4 Фестивалю пива і мяса в Луцькому замку колишній діджей, справжній меломан Юрій Пюрковський відіграє ексклюзивний рок-сет з власної колекції платівок.

Про це повідомляють організатори фестивалю.

Класичний рок звучатиме з вінілу і створить непідробну атмосферу присутності на концерті улюблених виконавців.

До речі, Юрій ще з 90-х років має досвід діджея, тож обіцяють, що на відвідувачів фестивалю чекає вибуховий мікс.

Нагадуємо, фестиваль буде проходити на території Замку Любарта 27 та 28 липня.

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Теги: Фестиваль пива і м'яса, Луцьк, рок-концерт, замок Любарта
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