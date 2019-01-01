У замку Любарта буде рок-концерт з вініловими платівками
Сьогодні, 20:49
Під час 4 Фестивалю пива і мяса в Луцькому замку колишній діджей, справжній меломан Юрій Пюрковський відіграє ексклюзивний рок-сет з власної колекції платівок.
Про це повідомляють організатори фестивалю.
Класичний рок звучатиме з вінілу і створить непідробну атмосферу присутності на концерті улюблених виконавців.
До речі, Юрій ще з 90-х років має досвід діджея, тож обіцяють, що на відвідувачів фестивалю чекає вибуховий мікс.
Нагадуємо, фестиваль буде проходити на території Замку Любарта 27 та 28 липня.
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Про це повідомляють організатори фестивалю.
Класичний рок звучатиме з вінілу і створить непідробну атмосферу присутності на концерті улюблених виконавців.
До речі, Юрій ще з 90-х років має досвід діджея, тож обіцяють, що на відвідувачів фестивалю чекає вибуховий мікс.
Нагадуємо, фестиваль буде проходити на території Замку Любарта 27 та 28 липня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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