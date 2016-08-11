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У Луцьку ліквідовують ринок «Привіз»: люди – у відчаї. ВІДЕО

У Луцьку ліквідовують ринок «Привіз»: люди – у відчаї. ВІДЕО
На луцькому ринку «Привіз» розпочався демонтаж контейнерів. Тож, власники МАФів розбирають конструкції.

Директор ринку Петро Талімончук на камеру говорити відмовився. Розповів, що продавці мають час до 5-го серпня, аби звільнити ділянку, - пише Суспільне Волині.

«П’ятого числа заїжджають будівельники з технікою вже сюди», - розповів директор ринку «Привіз».

В торгових рядах сільгосппродукцію продають селяни.

Лариса Гончарук зі Зміїнця каже, що після закриття ринку нікуди везти товар: «Куди нам діватися? Нам ніхто нічого не запропонував, не прийшов, не сказав. Тож ми теж люди і треба з нами якось рахуватися! Хоч ми сільськи трудяги».
У Луцьку ліквідовують ринок «Привіз»: люди – у відчаї. ВІДЕО

З села Уїздці Млинівського району на луцький «Привіз» чотири рази в тиждень приїздить Зоя Кудрик, яка розповіла: «Вирощуємо усяку продукцію і перероблюємо напівфабрикати. Я не готова в умовах, які на Старому ринку на землі торгувати. Тут під накриттям і сонце не світить, є де поставити, розложитися, сонце – прикрила собі серветкою. В мене немає більше засобів виживання, зарплати немає. Суто з ринку живемо".
У Луцьку ліквідовують ринок «Привіз»: люди – у відчаї. ВІДЕО

Мешканка Привокзального району міста Таліна Шамаєва розповідає, що уся родина купує харчі тут: "Нам так зручно тут і зелень купити, і молоко, і сметану, і яйця. Моя сім’я, молоді мої діти теж розчарувалися у такому рішенні. Нам щотижня жінка сюди привозить молоко по 9 літрів. Син їх купує. А тепер куди? У село до неї їхати?»

Зранку 18 липня продавці сільгосппродукції та покупці ринку «Привіз» прийшли на позачергову сесію Луцької міської ради. Люди звернулися до міської влади з приводу закриття ринку.

Галина Фрончко, продає сільгосппродукцію на ринку «Привіз»: «Ми ж не перекупщики. Огірки, помідори, що є в нас на городі і в хазяйстві – молочне, худобу тримаємо. Якщо ми приїдемо і будемо торгувати як колись в калюжах, то я не зможу продавати ні сиру, ні сметани».

Виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт під час сесії сказав, що на прохання депутатів Луцькою міською радою буде надіслано лист з проханням відтермінувати ліквідацію ринку «Привіз».

Власники яток будуть торгувати доки орендарі земельної ділянки не розберуть прилавки, розповіла Людмила Кошарук з села Коршовець Луцького району.


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Теги: ринок, «Привіз»
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