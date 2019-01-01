Воші на Волині: назвали райони, де найбільше чухають голови

На Волині у 2018 році зареєстрували 125 випадків педикульозу, а у першому півріччі 2019 року – 47.Про це інформує ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України».Так, високі показники були зареєстровані в Любешівському – 143,89 на 100 тис. населення, Маневицькому (31,12), Ківерцівському (25,24), Локачинському (22,42) районах. Не реєструвались випадки педикульозу в Горохівському, Іваничівському та Шацькому районах.Як i у попереднi роки, ураженими було дитяче населення від 0 до 17 років, питома вага якого вiд ypaженості усього населення — 77,8%. Інтенсивний показник — 40,12 на 100 тис. дитячого населення ( 96 випадків) в порівнянні з 2017р. – 35,64 на 100 тис. дитячого населення (85 випадків), ріст становить майже 13%.Найбільш ураженою групою залишаються діти 5-9 та 10-14 років, котрі відвідують організовані колективи.Учні спеціалізованих шкіл-інтернатів були уражені найбільше (224,8 на 100 тис.), менше уражені учні загальноосвітні школи (55,6 на 100 тис.) та діти дитячих дошкільних закладів (10,7 на 100 тис.). Усього було уражено 31 дитячий колектив.При розподілі за місяцями спостерігається відносна залежність від пори року у поширенні педикульозу – більше в холодну пору року, що пов’язано з формуванням дитячих колективів і, відповідно, більшим скупченням дітей. У сезонній динаміці чітко спостерігається три піки його зростання: найвищий у вересні – 28,8% від річної кількості виявлених випадків, і дещо менші у листопаді – 17,6% та січні – 12,8%. Це пов’язано із обов’язковим оглядом дітей на педикульоз після канікул.За перше півріччя 2019 року випадки педикульозу почастішали, зареєстровали 47 випадків. Спостерігається ріст загальної ураженості на 35%, а серед дитячого населення на 57%. Педикульоз зареєстрували на 10 адміністративних територія області, ріст відмічається за рахунок ураженості дітей Любешівського, Маневицького та Ратнівського районів.Педикульоз і надалі лишається однією з медико-соціальних проблем, з якою людина часто стикається. Для багатьох це захворювання досі викликає сором. Слід пам’ятати, що воші виникають не завжди через нехтування особистою гігієною і не залежать від довжини волосся. Людські воші можуть з’явитися на будь-якій голові і у будь – якому віці. Проблема вошей найчастіше зачіпає дітей, які перебувають у великих скупченнях: в школах, в дитячих садах, таборах відпочинку. Діти не тримають дистанцію, під час гри вони торкаються головами, сплять на одній подушці, позичають щітки, гумки для волосся та головні убори.Педикульоз – це паразитування на людині комах вошей, що супроводжується свербежем і може призводити до специфічних захворювань шкіри. Людина може заразитися педикульозом тільки від інших людей, а не від хворої кішки або собаки. В залежності від місця паразитування розрізняють три різновиди вошей – головні, лобкові та платтяні. Ураження головними та платтяними вошами називається педикульозом (від латинського Pediculus – воша), лобковими – фтиріозом. Крім безпосереднього паразитизму, воші здатні переносити епідемічний висипний тиф, епідемічний (або вошивий) поворотний тиф, волинську гарячку.Головні воші – це комахи сірувато-білого кольору, розміром 2-4 мм. Як правило, паразитують на волосяній частині голови, але також можуть уражати брови та вії. Харчуються кров’ю людини, відкладають яйця-гниди, які приклеюють до волосся. Самка відкладає щодня 3 — 7 яєць, за все життя –до 300 яєць. Тривалість життя дорослих особин – 27-40 днів.Педикульоз має такі прояви: свербіж шкіри в місці укусу воші;дрібні сірувато-блакитні плями на шкірі; наявність гнид у волоссі.Від моменту зараження до перших ознак хвороби може пройти кілька тижнів. Заразитися може кожний, незалежно від соціального становища. Ураження педикульозом відбувається при безпосередньому контакті з особами, хворими на педикульоз, здебільшого волоссям, при користуванні спільними речами, одягом, білизною, головними уборами, гребінцями, щітками для волосся тощо. Більш того, воша може протягом 2 – 3 днів чекати нового господаря. Людина може бути уражена педикульозом у громадському транспорті, магазині, басейні, спортивних роздягальнях, за місцем навчання чи роботи. Особливо часто з педикульозом стикаються батьки, чиї діти відвідують дитячі садки, школу, спортивні секції, відправляються у туристичні походи, на відпочинок до дитячих таборів та санаторіїв. Сприяють розмноженню вошей скупченість населення та недотримання правил особистої гігієни.Звернутися до лікувально-профілактичного закладу за консультацією;використовувати для лікування засоби, котрі порадить лікар;важливо дотримуватися інструкції із застосування того чи іншого препарату та слідкувати за терміном його придатності;при виявленні вошей на будь-якому ступені розвитку (яйце, личинка, доросла воша) дезинсекцію проводять одночасно, знищуючи вошей безпосередньо як на голові, тілі людини, так і на його білизні, одязі (протягом 1 доби);необхідно оглянути та при необхідності, обробити всіх членів вашої родини;повідомити щодо ситуації медичного працівника дитячого закладу, який відвідує дитина, для проведення у ньому комплексу протипедикульозних заходів;через 7-10 провести повторну протипедикульозну обробку.— Використовувати препарати від вошей, котрі призначені для тварин. Вони можуть бути токсичними і подразнювати шкіру голови.— Засуджувати людей, які постраждали від вошей і їх сім’ї. Педикульоз може виникнути в будь-якому середовищі незалежно від економічного статусу і рівня гігієни. Поширений осуд пацієнтів, у яких діагностовано воші, є основною причиною відсутності обміну інформацією і, отже, ускладнює вжиття заходів по лікуванню і профілактиці цих паразитів в значній мірі.