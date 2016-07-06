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У Луцьку шукають волонтерів, котрі допоможуть збирати кошти на лікування 14-річного хлопця

У Луцьку шукають волонтерів, котрі допоможуть збирати кошти на лікування 14-річного хлопця
У Луцьку шукають волонтерів зі збору коштів для юного Марка Бадаляна, у якого виявили злоякісну пухлину мозку.

Про це на своїй сторінці у Facebook пише волонтерка Інна Голдованська.

Зазначається, що шукають людей, котрі у неділю, 21 липня, з 8:30 до 19:00 в районі шкіл №7, 18 та №21 зможуть почергувати на скриньках, де збиратимуть кошти на лікування дитини.

"...Шановні лучани більша частина вас прийде на виборчі дільниці цих шкіл задля того, аби віддати свій голос за ту чи іншу партію. Просимо дуже виділити 1 чи 2 год вашого дня аби допомогти у добрій справі і почергувати на скриньках ЗБОРУ КОШТІВ ДЛЯ ХВОРОГО НА РАК ХЛОПЧИКА МАРКА БАДАЛЯНА. Координатор чергування Лілія Горбачук. Прошу дуже відписатись, хто і в яких школах зможе побути біля скриньок збору. Та з якої і по яку годину пожертвує свій час заради життя дитини.", - йдеться у дописі.


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Теги: допомога, Луцьк, хвороба, гроші, лікування, волонтери
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