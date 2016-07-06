У Луцьку шукають волонтерів, котрі допоможуть збирати кошти на лікування 14-річного хлопця
Сьогодні, 15:50
У Луцьку шукають волонтерів зі збору коштів для юного Марка Бадаляна, у якого виявили злоякісну пухлину мозку.
Про це на своїй сторінці у Facebook пише волонтерка Інна Голдованська.
Зазначається, що шукають людей, котрі у неділю, 21 липня, з 8:30 до 19:00 в районі шкіл №7, 18 та №21 зможуть почергувати на скриньках, де збиратимуть кошти на лікування дитини.
"...Шановні лучани більша частина вас прийде на виборчі дільниці цих шкіл задля того, аби віддати свій голос за ту чи іншу партію. Просимо дуже виділити 1 чи 2 год вашого дня аби допомогти у добрій справі і почергувати на скриньках ЗБОРУ КОШТІВ ДЛЯ ХВОРОГО НА РАК ХЛОПЧИКА МАРКА БАДАЛЯНА. Координатор чергування Лілія Горбачук. Прошу дуже відписатись, хто і в яких школах зможе побути біля скриньок збору. Та з якої і по яку годину пожертвує свій час заради життя дитини.", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на своїй сторінці у Facebook пише волонтерка Інна Голдованська.
Зазначається, що шукають людей, котрі у неділю, 21 липня, з 8:30 до 19:00 в районі шкіл №7, 18 та №21 зможуть почергувати на скриньках, де збиратимуть кошти на лікування дитини.
"...Шановні лучани більша частина вас прийде на виборчі дільниці цих шкіл задля того, аби віддати свій голос за ту чи іншу партію. Просимо дуже виділити 1 чи 2 год вашого дня аби допомогти у добрій справі і почергувати на скриньках ЗБОРУ КОШТІВ ДЛЯ ХВОРОГО НА РАК ХЛОПЧИКА МАРКА БАДАЛЯНА. Координатор чергування Лілія Горбачук. Прошу дуже відписатись, хто і в яких школах зможе побути біля скриньок збору. Та з якої і по яку годину пожертвує свій час заради життя дитини.", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Сморід з Луцька «дійшов» до представників компанії BMW
Сьогодні, 15:52
У Луцьку шукають волонтерів, котрі допоможуть збирати кошти на лікування 14-річного хлопця
Сьогодні, 15:50
Розповіли, як лучанам уберегти здоров'я через забруднене повітря
Сьогодні, 15:45
У Луцьку один день безкоштовно обстежуватимуть на гепатит
Сьогодні, 15:20