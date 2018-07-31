Шоста каденція Саганюка: міф чи реальність

Петро Саганюк заявив про те, що більше не буде балотуватись та готовий передати місто молодим людям.



Насправді такі заяви лунають не вперше. 2012 він



Заявляв про це і на своєму звіті у 2016 та у далекому 2010…



Але щось пішло не так і міський голова у Володимирі-Волинському досі незмінний.



Враховуючи ці обставини, вірити, що Петро Данилович не вступить у боротьбу за мерське крісло може лише наївний.



Тим паче, що останні події навколо його заступника Олега Свідерського змусили задуматися навіть тих, хто повірив черговим емоційним заявам нинідіючого щодо свої майбутніх планів і клятвам, що ця каденція є останньою.



Саганюк міг дійсно вважати, що його заступники (вищезгаданий Олег Свідерський та Ярослав Матвійчук) мали шанси на перемогу у місцевих виборах. Але якщо першого «вляпали» у скандал з хабарем, то другий відверто не готовий. Ні морально, ні кваліфікаційно, ні професійно.



Реальним борцем за крісло мера залишається теперішній кандидат у народні депутати Микола Юнак. Його відносини з Петром Саганюком, м’яко кажучи, натягнуті. І останній ні в якому разі не дозволить Юнаку перемогти.



За таких умов єдиним на кого може сьогодні міг би зробити ставку, пятикратний, мер міста є Сергій Коба, який ще у 2016 був «свободівцем» і жорстким



Тепер же ці персони надзвичайно гарно ладнають у політичному житті та активно позують на спільних фотографіях. І здавалось би керівник міського Теплокомуненерго Сергій Коба, до якого у влади немає зауважень, кризовий менеджер та досвідчений політик міг би перемогти Юнака на виборах. Але є одне але.



Цілком реально, що місцеві вибори будуть достроковими і відбудуться у жовтні 2019 року. В такому випадку, Микола Юнак, який набере рейтинги за рахунок передвиборчої кампанії у Верховну раду, просто не збавить обертів і сконцентрується на Володимирі-Волинському. А Сергій Коба, який зараз немає реальної підтримки містян, програє лише тому, що йому не вистачить часу.



Такої ситуації Петро Данилович не допустить. То ж шансів на те, що чинний міський голова в черговий раз порушить своє слово і все ж таки вступить у боротьбу за Володимир-Волинський стає все більше.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Місяць тому багаторічний міський голова Володимира-Волинськогозаявив про те, що більше не буде балотуватись та готовий передати місто молодим людям.Насправді такі заяви лунають не вперше. 2012 він зарікався виданню ВолиньPost , що вже більше міським головою не буде.Заявляв про це і на своєму звіті у 2016 та у далекому 2010…Але щось пішло не так і міський голова у Володимирі-Волинському досі незмінний.Враховуючи ці обставини, вірити, що Петро Данилович не вступить у боротьбу за мерське крісло може лише наївний.Тим паче, що останні події навколо його заступниказмусили задуматися навіть тих, хто повірив черговим емоційним заявам нинідіючого щодо свої майбутніх планів і клятвам, що ця каденція є останньою.Саганюк міг дійсно вважати, що його заступники (вищезгаданий Олег Свідерський та) мали шанси на перемогу у місцевих виборах. Але якщо першого «вляпали» у скандал з хабарем, то другий відверто не готовий. Ні морально, ні кваліфікаційно, ні професійно.Реальним борцем за крісло мера залишається теперішній кандидат у народні депутати. Його відносини з Петром Саганюком, м’яко кажучи, натягнуті. І останній ні в якому разі не дозволить Юнаку перемогти.За таких умов єдиним на кого може сьогодні міг би зробити ставку, пятикратний, мер міста є, який ще у 2016 був «свободівцем» і жорстким опозиціонером режиму Саганюка Тепер же ці персони надзвичайно гарно ладнають у політичному житті та активно позують на спільних фотографіях. І здавалось би керівник міського Теплокомуненерго Сергій Коба, до якого у влади немає зауважень, кризовий менеджер та досвідчений політик міг би перемогти Юнака на виборах. Але є одне але.Цілком реально, що місцеві вибори будуть достроковими і відбудуться у жовтні 2019 року. В такому випадку, Микола Юнак, який набере рейтинги за рахунок передвиборчої кампанії у Верховну раду, просто не збавить обертів і сконцентрується на Володимирі-Волинському. А Сергій Коба, який зараз немає реальної підтримки містян, програє лише тому, що йому не вистачить часу.Такої ситуації Петро Данилович не допустить. То ж шансів на те, що чинний міський голова в черговий раз порушить своє слово і все ж таки вступить у боротьбу за Володимир-Волинський стає все більше.

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