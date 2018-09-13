Жителі двох приміських сіл підтримали приєднання до Луцька





Слухання відбулись серед жителів сіл сьогодні, 19 липня, - повідомляє



В Прилуцькому проти приєднання активно виступав його житель, голова Прилуцької сільради Валентин Арчибасов, який раніше блокував рішення депутатів про об’єднання. Проте люди його не дослухались – більшість підтримала приєднання.



У випадку добровільного приєднання громада може отримати державну субвенцію на інфраструктурний розвиток. Якщо ж добровільного приєднання не відбудеться, його здійснять «примусово» в рамках реформи, а в цьому випадку грошей від держави громада не отримає.



«Бабці переживають, що нібито в них заберуть землю. Але це нісенітниці – інформацію спростовано і роз’яснено всі деталі», – зазначає директор департаменту економічної політики Луцької міськради Борис Смаль.



Наступними на черзі є громадські слухання в селах Жабка і Дачне.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителі сіл Прилуцьке та Сапогове Ківерцівського району під час громадських слухань підтримали приєднання до обласного центру Волині.Слухання відбулись серед жителів сіл сьогодні, 19 липня, - повідомляє ІА Волинські Новини. В Прилуцькому проти приєднання активно виступав його житель, голова Прилуцької сільради, який раніше блокував рішення депутатів про об’єднання. Проте люди його не дослухались – більшість підтримала приєднання.У випадку добровільного приєднання громада може отримати державну субвенцію на інфраструктурний розвиток. Якщо ж добровільного приєднання не відбудеться, його здійснять «примусово» в рамках реформи, а в цьому випадку грошей від держави громада не отримає.«Бабці переживають, що нібито в них заберуть землю. Але це нісенітниці – інформацію спростовано і роз’яснено всі деталі», – зазначає директор департаменту економічної політики Луцької міськрадиНаступними на черзі є громадські слухання в селах Жабка і Дачне.

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