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Жителі двох приміських сіл підтримали приєднання до Луцька

Жителі двох приміських сіл підтримали приєднання до Луцька
Жителі сіл Прилуцьке та Сапогове Ківерцівського району під час громадських слухань підтримали приєднання до обласного центру Волині.

Слухання відбулись серед жителів сіл сьогодні, 19 липня, - повідомляє ІА Волинські Новини.

В Прилуцькому проти приєднання активно виступав його житель, голова Прилуцької сільради Валентин Арчибасов, який раніше блокував рішення депутатів про об’єднання. Проте люди його не дослухались – більшість підтримала приєднання.

У випадку добровільного приєднання громада може отримати державну субвенцію на інфраструктурний розвиток. Якщо ж добровільного приєднання не відбудеться, його здійснять «примусово» в рамках реформи, а в цьому випадку грошей від держави громада не отримає.

«Бабці переживають, що нібито в них заберуть землю. Але це нісенітниці – інформацію спростовано і роз’яснено всі деталі», – зазначає директор департаменту економічної політики Луцької міськради Борис Смаль.

Наступними на черзі є громадські слухання в селах Жабка і Дачне.

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Теги: Луцьк, об`єднання
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