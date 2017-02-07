Інтернет-шахраї «накололи» лучан на 23 тисячі

Минулої доби до поліції звернулося двоє лучан із заявами про те, що їх обдурили інтернет-шахраї.Зловмисники шляхом обману та зловживання довірою ошукали лучан на майже 23 тисячі гривень, - повідомляє прес-служба ГУНП у Волинській області.Учора до правоохоронців звернувся 25-річний житель обласного центру та повідомив, що напередодні під приводом продажу йому телефону через інтернет-сайт його ошукали на 18 тисяч 400 гривень.Із аналогічною заявою звернулася 20-річна лучанка. Вона повідомила, що через інтернет-мережу, під приводом отримання завдатку за оренду квартири, зловмисники заволоділи її грошима у сумі 4,5 тисяч гривень. Гроші дівчина перерахувала на вказаний шахраями рахунок.За обома фактами слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці встановлюють особи зловмисників.