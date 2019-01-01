Ймовірне джерело луцького смороду показали з висоти пташиного польоту. ВІДЕО





Відео Сергій Шараєвський виклав на своїй



"Ось так виглядають поля фільтрації ПАТ “Гнідавський цукровий завод” (відстійники). Поки що їх називають основним джерелом смороду у місті Луцьку. На відео зафільмована частина відстійників. Є ще водойми, які прилягають до офіційних полів фільтрації, але не відомо, чи є їх частиною", - написав Сергій Шараєвський.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відомий луцький режисер та пастор Сергій Шараєвський зняв з висоти поля фільтрації Гнідавського цукрового заводу, які ймовірно є одним із джерел смороду в Луцьку.Відео Сергій Шараєвський виклав на своїй сторінці у Facebook."Ось так виглядають поля фільтрації ПАТ “Гнідавський цукровий завод” (відстійники). Поки що їх називають основним джерелом смороду у місті Луцьку. На відео зафільмована частина відстійників. Є ще водойми, які прилягають до офіційних полів фільтрації, але не відомо, чи є їх частиною", - написав Сергій Шараєвський.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію