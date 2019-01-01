Ймовірне джерело луцького смороду показали з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Сьогодні, 17:18
Відомий луцький режисер та пастор Сергій Шараєвський зняв з висоти поля фільтрації Гнідавського цукрового заводу, які ймовірно є одним із джерел смороду в Луцьку.
Відео Сергій Шараєвський виклав на своїй сторінці у Facebook.
"Ось так виглядають поля фільтрації ПАТ “Гнідавський цукровий завод” (відстійники). Поки що їх називають основним джерелом смороду у місті Луцьку. На відео зафільмована частина відстійників. Є ще водойми, які прилягають до офіційних полів фільтрації, але не відомо, чи є їх частиною", - написав Сергій Шараєвський.
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Відео Сергій Шараєвський виклав на своїй сторінці у Facebook.
"Ось так виглядають поля фільтрації ПАТ “Гнідавський цукровий завод” (відстійники). Поки що їх називають основним джерелом смороду у місті Луцьку. На відео зафільмована частина відстійників. Є ще водойми, які прилягають до офіційних полів фільтрації, але не відомо, чи є їх частиною", - написав Сергій Шараєвський.
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