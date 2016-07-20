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Археологи знайшли золоту верхівку єгипетської піраміди. ФОТО

Археологи знайшли золоту верхівку єгипетської піраміди. ФОТО
Швейцарські та французькі археологи виявили в Саккарі (село в Єгипті, де міститься найдавніший некрополь столиці Стародавнього Царства — Мемфіса) золоту верхівку піраміди, яка прикрашала гробницю матері Пепі II, одного з останніх фараонів Давнього Єгипту.

Про це повідомляє Міністерство у справах старожитностей Єгипту, пише Лента.юа.

«Ми виявили цей камінь на північ від піраміди фараона Пепі I, поруч з тим місцем, де, як ми очікували, повинна була знаходитися піраміда його дружини, королеви Анкхнеспепі II, матері фараона Пепі II, одного з правителів шостої династії Стародавнього Єгипту», – розповів керівник розкопок Філіп Колломбер.

Висота знайденого пірамідіону становить близько 1,3 метра, а довжина – приблизно 1,1. При цьому верхня частина наконечника зруйнована, імовірно, грабіжниками.

Практично всі єгипетські піраміди було видно за десятки кілометрів саме завдяки тому, що їх вершину прикрашала особлива структура – пірамідіон, який виблискував у променях сонця.

Археологи знайшли золоту верхівку єгипетської піраміди. ФОТО

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Теги: Єгипет, Саккара, піраміда, вершина, археологи, розкопки
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