Археологи знайшли золоту верхівку єгипетської піраміди. ФОТО





Про це повідомляє Міністерство у справах старожитностей Єгипту, пише



«Ми виявили цей камінь на північ від піраміди фараона Пепі I, поруч з тим місцем, де, як ми очікували, повинна була знаходитися піраміда його дружини, королеви Анкхнеспепі II, матері фараона Пепі II, одного з правителів шостої династії Стародавнього Єгипту», – розповів керівник розкопок Філіп Колломбер.



Висота знайденого пірамідіону становить близько 1,3 метра, а довжина – приблизно 1,1. При цьому верхня частина наконечника зруйнована, імовірно, грабіжниками.



Практично всі єгипетські піраміди було видно за десятки кілометрів саме завдяки тому, що їх вершину прикрашала особлива структура – пірамідіон, який виблискував у променях сонця.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Швейцарські та французькі археологи виявили в Саккарі (село в Єгипті, де міститься найдавніший некрополь столиці Стародавнього Царства — Мемфіса) золоту верхівку піраміди, яка прикрашала гробницю матері Пепі II, одного з останніх фараонів Давнього Єгипту.Про це повідомляє Міністерство у справах старожитностей Єгипту, пише Лента.юа «Ми виявили цей камінь на північ від піраміди фараона Пепі I, поруч з тим місцем, де, як ми очікували, повинна була знаходитися піраміда його дружини, королеви Анкхнеспепі II, матері фараона Пепі II, одного з правителів шостої династії Стародавнього Єгипту», – розповів керівник розкопокВисота знайденого пірамідіону становить близько 1,3 метра, а довжина – приблизно 1,1. При цьому верхня частина наконечника зруйнована, імовірно, грабіжниками.Практично всі єгипетські піраміди було видно за десятки кілометрів саме завдяки тому, що їх вершину прикрашала особлива структура – пірамідіон, який виблискував у променях сонця.

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