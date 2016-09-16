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На Волині обвалилася частина утеплення з будівлі міської ради

На Волині обвалилася частина утеплення з будівлі міської ради
У неділю, 21 липня, через негоду зі стіни Любомльської міської ради впав утеплювач.

Почати ремонтувати фасад будівлі планують уже завтра, - повідомляє Буг.

Як розповів міський голова Любомля Роман Ющук, сума нанесених збитків складає близько 20-ти тисяч гривень.

Зауважують, що фасад Любомльської міської ради відремонтували і утеплили у 2015 році.

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Теги: Любомль, обвалився утеплювач, міськрада, ремонт
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