На Волині обвалилася частина утеплення з будівлі міської ради





Почати ремонтувати фасад будівлі планують уже завтра, - повідомляє



Як розповів міський голова Любомля Роман Ющук, сума нанесених збитків складає близько 20-ти тисяч гривень.



Зауважують, що фасад Любомльської міської ради відремонтували і утеплили у 2015 році.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю, 21 липня, через негоду зі стіни Любомльської міської ради впав утеплювач.Почати ремонтувати фасад будівлі планують уже завтра, - повідомляє Буг Як розповів міський голова Любомля, сума нанесених збитків складає близько 20-ти тисяч гривень.Зауважують, що фасад Любомльської міської ради відремонтували і утеплили у 2015 році.

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