На Волині обвалилася частина утеплення з будівлі міської ради
Сьогодні, 14:44
У неділю, 21 липня, через негоду зі стіни Любомльської міської ради впав утеплювач.
Почати ремонтувати фасад будівлі планують уже завтра, - повідомляє Буг.
Як розповів міський голова Любомля Роман Ющук, сума нанесених збитків складає близько 20-ти тисяч гривень.
Зауважують, що фасад Любомльської міської ради відремонтували і утеплили у 2015 році.
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Почати ремонтувати фасад будівлі планують уже завтра, - повідомляє Буг.
Як розповів міський голова Любомля Роман Ющук, сума нанесених збитків складає близько 20-ти тисяч гривень.
Зауважують, що фасад Любомльської міської ради відремонтували і утеплили у 2015 році.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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