Нетверезі виборці, діти та сором`язливий залицяльник: волинські копи поділилися враженнями від перебування на дільницях. ФОТО

Волинські поліцейські розповіли, чим їм запам`яталося перебування на виборчих дільницях Волині.Про цікаві випадки на виборчих дільниця Волині поліцейські повідомили у Facebook."Перебування патрульних поліцейських на дільницях – це не лише службовий обов’язок, який вони виконали професійно, а й маса вражень. Дуже часто – різних і суперечливих", - йдеться у повідомленні.Поліцейські розповідають, що було кілька випадків, коли на дільницю для голосування заходили люди з ознаками алкогольного сп’яніння. Їх одразу виводили та проводили профілактичні бесіди. Робили зауваження і тим, хто курив у громадських місцях.Крім того, патрульні використали перебування у громадах і для того, аби говорити про домашнє насильство, зокрема, людям роз’яснювали, як діяти, якщо вони потрапили в тенета кривдників.Патрульних вразило спілкування з дітьми. Поліцейські дарували малечі книжечки про правила дорожнього руху, які прихопили з собою, роздавали дітям світловідбивачі та охоче фотографувались на згадку."У «глибинці» молоді та красиві патрульні привертали увагу як дітей, так і дорослих. Одна з інспекторок розповідає, що в кінці дня голосування працівник комісії зізнався, що хотів запросити її додому на обід, проте…злякався підходити. Та патрульним і так не можна було покидати місця несення служби, адже в першу чергу стояла задача захистити вільний вибір українців – і вони це зробили", - йдеться у дописі на сторінці патрульної поліції.