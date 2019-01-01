Нетверезі виборці, діти та сором`язливий залицяльник: волинські копи поділилися враженнями від перебування на дільницях. ФОТО
Сьогодні, 22:26
Волинські поліцейські розповіли, чим їм запам`яталося перебування на виборчих дільницях Волині.
Про цікаві випадки на виборчих дільниця Волині поліцейські повідомили у Facebook.
"Перебування патрульних поліцейських на дільницях – це не лише службовий обов’язок, який вони виконали професійно, а й маса вражень. Дуже часто – різних і суперечливих", - йдеться у повідомленні.
Поліцейські розповідають, що було кілька випадків, коли на дільницю для голосування заходили люди з ознаками алкогольного сп’яніння. Їх одразу виводили та проводили профілактичні бесіди. Робили зауваження і тим, хто курив у громадських місцях.
Крім того, патрульні використали перебування у громадах і для того, аби говорити про домашнє насильство, зокрема, людям роз’яснювали, як діяти, якщо вони потрапили в тенета кривдників.
Патрульних вразило спілкування з дітьми. Поліцейські дарували малечі книжечки про правила дорожнього руху, які прихопили з собою, роздавали дітям світловідбивачі та охоче фотографувались на згадку.
"У «глибинці» молоді та красиві патрульні привертали увагу як дітей, так і дорослих. Одна з інспекторок розповідає, що в кінці дня голосування працівник комісії зізнався, що хотів запросити її додому на обід, проте…злякався підходити. Та патрульним і так не можна було покидати місця несення служби, адже в першу чергу стояла задача захистити вільний вибір українців – і вони це зробили", - йдеться у дописі на сторінці патрульної поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про цікаві випадки на виборчих дільниця Волині поліцейські повідомили у Facebook.
"Перебування патрульних поліцейських на дільницях – це не лише службовий обов’язок, який вони виконали професійно, а й маса вражень. Дуже часто – різних і суперечливих", - йдеться у повідомленні.
Поліцейські розповідають, що було кілька випадків, коли на дільницю для голосування заходили люди з ознаками алкогольного сп’яніння. Їх одразу виводили та проводили профілактичні бесіди. Робили зауваження і тим, хто курив у громадських місцях.
Крім того, патрульні використали перебування у громадах і для того, аби говорити про домашнє насильство, зокрема, людям роз’яснювали, як діяти, якщо вони потрапили в тенета кривдників.
Патрульних вразило спілкування з дітьми. Поліцейські дарували малечі книжечки про правила дорожнього руху, які прихопили з собою, роздавали дітям світловідбивачі та охоче фотографувались на згадку.
"У «глибинці» молоді та красиві патрульні привертали увагу як дітей, так і дорослих. Одна з інспекторок розповідає, що в кінці дня голосування працівник комісії зізнався, що хотів запросити її додому на обід, проте…злякався підходити. Та патрульним і так не можна було покидати місця несення служби, адже в першу чергу стояла задача захистити вільний вибір українців – і вони це зробили", - йдеться у дописі на сторінці патрульної поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Перерізали горло: під Києвом по-звірячому вбили людину. ВІДЕО
Сьогодні, 23:36
Юні луцькі спортсмени відпочивають в Буковелі. ФОТО
Сьогодні, 22:57
Нетверезі виборці, діти та сором`язливий залицяльник: волинські копи поділилися враженнями від перебування на дільницях. ФОТО
Сьогодні, 22:26
Україну відвідає представник США Курт Волкер
Сьогодні, 21:58
«Будемо і далі реалізовувати передвиборчу програму», - Тарас Шкітер про роботу після виборів
Сьогодні, 21:16