В одному з волинських сіл – масова загибель бджіл. ФОТО. ВІДЕО





Про це пасічник Іван Войчук розповів у сюжеті



« Я 19 липня вийшов до бджіл і побачив, що під кожним вуликом – підмор бджіл. Вважаю, що причина - 500 метрів цвіте соняшник. ТзОВ Романів покропили і мене не попередили. Всіх попередили, а мене не попередили», - розповів Іван Войчук.



Чоловік каже, що це вже 2-й випадок за останні 3 роки.



Один із керівників місцевого сільгосптовариства Віталій Заремба не заперечує, що кропили технічну культуру засобами догляду рослин. Це було ще до цвітіння, каже він.



«Обробіток проводився 4 липня. Тоді цвіту не було зовсім. Була фаза розвитку соняшнику – зірочка. Тоді бджола не могла літати. Цьому передувала відповідна робота, яка проводиться агрономічною службою. Попереджується сільська рада і всі пасічники, які працюють на цій територія і де бджоли можуть долетіти до цього поля. І цей заявник попереджувався через його дружину в тому числі», - заявляє Віталій Заремба.



Зазначають, після скарги до управління Держспоживслужби, яку пасічник написав 19 липня, була створена спеціальна комісія.



Іван Войчук зазначив, створена комісія у складі сільради, ветлікаря, ветлікарів районної лікарні та представників Держпросивслужби відібрали аналізи бджіл і аналіз соняшника.



«Виїхали на поле, де були відібрані зразочки соняшнику на встановлення фітосанітарного стану. Був відібраний падіж бджіл на встановлення інфекційних хвороб також на залишки пестицидів. Бджоли будуть перевірятися у ветеринарній лабораторії міста Луцька на встановлення хвороб», - розповіла фахівець Держпродспоживслужби Світлана Климчук.



Вона зауважила, що за результатами Державної фітосанітарної експертизи у рослинах соняшника виявили попелицю та інші хвороби. Це свідчить про те, каже вона, що протягом останніх двох тижнів обробіток рослин не проводився. Відповідно пестициди не могли бути причиною загибелі бджіл.



Аналізу бджіл ветеринарною службою триває. Його результати стануть відомі згодом.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Романів Луцького району почали масово гинути бджоли після того, як місцеве сільгосптовариство покропило поля соняшника пестицидами.Про це пасічникрозповів у сюжеті Суспільного « Я 19 липня вийшов до бджіл і побачив, що під кожним вуликом – підмор бджіл. Вважаю, що причина - 500 метрів цвіте соняшник. ТзОВ Романів покропили і мене не попередили. Всіх попередили, а мене не попередили», - розповів Іван Войчук.Чоловік каже, що це вже 2-й випадок за останні 3 роки.Один із керівників місцевого сільгосптоваристване заперечує, що кропили технічну культуру засобами догляду рослин. Це було ще до цвітіння, каже він.«Обробіток проводився 4 липня. Тоді цвіту не було зовсім. Була фаза розвитку соняшнику – зірочка. Тоді бджола не могла літати. Цьому передувала відповідна робота, яка проводиться агрономічною службою. Попереджується сільська рада і всі пасічники, які працюють на цій територія і де бджоли можуть долетіти до цього поля. І цей заявник попереджувався через його дружину в тому числі», - заявляє Віталій Заремба.Зазначають, після скарги до управління Держспоживслужби, яку пасічник написав 19 липня, була створена спеціальна комісія.Іван Войчук зазначив, створена комісія у складі сільради, ветлікаря, ветлікарів районної лікарні та представників Держпросивслужби відібрали аналізи бджіл і аналіз соняшника.«Виїхали на поле, де були відібрані зразочки соняшнику на встановлення фітосанітарного стану. Був відібраний падіж бджіл на встановлення інфекційних хвороб також на залишки пестицидів. Бджоли будуть перевірятися у ветеринарній лабораторії міста Луцька на встановлення хвороб», - розповіла фахівець ДержпродспоживслужбиВона зауважила, що за результатами Державної фітосанітарної експертизи у рослинах соняшника виявили попелицю та інші хвороби. Це свідчить про те, каже вона, що протягом останніх двох тижнів обробіток рослин не проводився. Відповідно пестициди не могли бути причиною загибелі бджіл.Аналізу бджіл ветеринарною службою триває. Його результати стануть відомі згодом.

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