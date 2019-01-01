На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» відновили рух





Про це інформує чергова частина відділу організації несення служби у місті Ковелі патрульної поліції.



Нагадаємо, що у селі Люблинець Ковельського району



У поліції повідомили, що така ж акція протесту відбудеться і завтра.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учасники акції протесту біля міста Ковеля зійшли на узбіччя дороги. Станом на 15 годину рух на трасі «Київ-Ковель-Ягодин» – відновлено.Про це інформує чергова частина відділу організації несення служби у місті Ковелі патрульної поліції.Нагадаємо, що у селі Люблинець Ковельського району водії вантажних автомобілів обмежили рух на трасі «Київ-Ковель-Ягодин». Із 12 години вони почали безперервно ходити пішохідним переходом. Такий чином водії фур висловлювали своє незадовлення порядком видачі дозволів на міжнародні перевезення.У поліції повідомили, що така ж акція протесту відбудеться і завтра.

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