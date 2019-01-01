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На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» відновили рух

На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» відновили рух
Учасники акції протесту біля міста Ковеля зійшли на узбіччя дороги. Станом на 15 годину рух на трасі «Київ-Ковель-Ягодин» – відновлено.

Про це інформує чергова частина відділу організації несення служби у місті Ковелі патрульної поліції.

Нагадаємо, що у селі Люблинець Ковельського району водії вантажних автомобілів обмежили рух на трасі «Київ-Ковель-Ягодин». Із 12 години вони почали безперервно ходити пішохідним переходом. Такий чином водії фур висловлювали своє незадовлення порядком видачі дозволів на міжнародні перевезення.

У поліції повідомили, що така ж акція протесту відбудеться і завтра.

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Теги: Волинь, протест, траса, Варшавка, водії, дорога, Ковель, Ягодин, Київ
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