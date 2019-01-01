Один із заступників керівника ДФС Закарпаття на авто збив на смерть пішохода





Аварія трапилася вчора, 23 липня, приблизно о 19 годині, - повідомляє



Співробітник дорожньої служби саме проводив роботи з ремонту дорожнього полотна.



У результаті аварії потерпілий помер на місці.



До лікарні також доставили водія автомобіля. Він перебуває у реанімації. Крім того, провели його медосвідування. Алкотест показав відсутність алкоголю у крові водія.



За цим фактом поліція проводить досудове розслідування, розпочате за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого).



Вирішується питання про визначення підслідності за ДБР.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Закарпатті у селі Ракошин 45-річний водій позашляховика Volkswagen Touareg, один із керівників ДФС у Закарпатській області, збив насмерть 23-річного мешканця села Страбичово Мукачівського району.Аварія трапилася вчора, 23 липня, приблизно о 19 годині, - повідомляє Нацполіція Закарпатської області. Співробітник дорожньої служби саме проводив роботи з ремонту дорожнього полотна.У результаті аварії потерпілий помер на місці.До лікарні також доставили водія автомобіля. Він перебуває у реанімації. Крім того, провели його медосвідування. Алкотест показав відсутність алкоголю у крові водія.За цим фактом поліція проводить досудове розслідування, розпочате за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого).Вирішується питання про визначення підслідності за ДБР.

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