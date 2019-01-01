вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Один із заступників керівника ДФС Закарпаття на авто збив на смерть пішохода

Один із заступників керівника ДФС Закарпаття на авто збив на смерть пішохода
На Закарпатті у селі Ракошин 45-річний водій позашляховика Volkswagen Touareg, один із керівників ДФС у Закарпатській області, збив насмерть 23-річного мешканця села Страбичово Мукачівського району.

Аварія трапилася вчора, 23 липня, приблизно о 19 годині, - повідомляє Нацполіція Закарпатської області.

Співробітник дорожньої служби саме проводив роботи з ремонту дорожнього полотна.

У результаті аварії потерпілий помер на місці.

До лікарні також доставили водія автомобіля. Він перебуває у реанімації. Крім того, провели його медосвідування. Алкотест показав відсутність алкоголю у крові водія.

За цим фактом поліція проводить досудове розслідування, розпочате за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого).

Вирішується питання про визначення підслідності за ДБР.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Закарпаття, головний митник, смертельна аварія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку порахували 100% голосів. РЕЗУЛЬТАТИ
Який вигляд зсередини має відкритий у Луцьку перинатальний центр. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Аміачний» Луцьк: як вберегтися від отруєння і надати допомогу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку відкриють новий спортивний майданчик
Сьогодні, 16:10
На Волині на гарячому викрили наркоторговця. ФОТО
Сьогодні, 15:57
Один із заступників керівника ДФС Закарпаття на авто збив на смерть пішохода
Сьогодні, 15:50
На Волині чоловік по-звірячому побив і порізав дружину: просять допомогти з лікуванням
Сьогодні, 15:40
У Луцьку на вулиці Ціолковського продадуть земельну ділянку комунальної власності
Сьогодні, 15:21
Схожі новини
На Закарпатті дитину вбило струмом На Закарпатті дитину вбило струмом
23 липень, 14:07
На Закарпатті посадовець обіцяв засудженому «квиток» за кордон і сам «погорів» на хабарі На Закарпатті посадовець обіцяв засудженому «квиток» за кордон і сам «погорів» на хабарі
14 липень, 18:39
П'яний адвокат збив на смерть 11-річну дівчинку на Закарпатті П'яний адвокат збив на смерть 11-річну дівчинку на Закарпатті
07 липень, 10:03
На Закарпатті після візиту до стоматолога померла молода дівчина На Закарпатті після візиту до стоматолога померла молода дівчина
02 липень, 18:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У місті на Волині вандали покрали висаджені туї
Сьогодні, 17:01
 0
У Луцьку просять заборонити поворот ліворуч з проспекту Перемоги
Сьогодні, 16:55
 0
Розшукують волинянина, який пішов до товариша та зник. ФОТО
Сьогодні, 16:42
 0
Перекриття траси «Київ-Ковель-Ягодин»: питання видачі дозволів перевізникам врегулювали
Сьогодні, 16:36
 0
У Facebook стався збій
Сьогодні, 16:19
 0
Медіа
відео
1/8
﻿