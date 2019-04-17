У Луцьку зноситимуть незаконно встановлені сараї та халабуди. ФОТО
Сьогодні, 09:31
Луцькі муніципали почали знос незаконно облаштованих сараїв на вулиці Мамсурова, 4.
Про це повідомили у прес-службі муніципалів у Facebook.
Департамент муніципальної варти, відповідно до рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від 17.04.2019 №265-4 "Про демонтаж дерев'яних та металевих конструкцій біля будинку на вул. Мамсурова, 4", розпочав демонтаж самовільно встановлених сараїв, гаражів та огорож за вказаною адресою.
Інспектори департаменту неодноразово попереджали власників незаконних споруд про їх демонтаж, тому частина з них були демонтовані добровільно. Інша частина буде демонтована департаментом.
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Про це повідомили у прес-службі муніципалів у Facebook.
Департамент муніципальної варти, відповідно до рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від 17.04.2019 №265-4 "Про демонтаж дерев'яних та металевих конструкцій біля будинку на вул. Мамсурова, 4", розпочав демонтаж самовільно встановлених сараїв, гаражів та огорож за вказаною адресою.
Інспектори департаменту неодноразово попереджали власників незаконних споруд про їх демонтаж, тому частина з них були демонтовані добровільно. Інша частина буде демонтована департаментом.
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Коментарі 1
Ви їх ще будете зносити 100 років і гордитися цим подвигом
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