У Луцьку зловили водія, який їздив зі зброєю в салоні авто
Сьогодні, 10:18
У Луцьку на проспекті Відродження патрульні зупинили водія-порушника, у якого знайшли зброю.
Про це пише патрульна поліція Волинської області.
Зазначається, що у водія також були ознаки сп’яніння, що й підтвердила перевірка. Крім того, у нього виявили предмет, схожий на зброю, з набоями.
На винуватця оформили необхідний протокол.
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Про це пише патрульна поліція Волинської області.
Зазначається, що у водія також були ознаки сп’яніння, що й підтвердила перевірка. Крім того, у нього виявили предмет, схожий на зброю, з набоями.
На винуватця оформили необхідний протокол.
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