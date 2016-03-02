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У Луцьку зловили водія, який їздив зі зброєю в салоні авто

У Луцьку зловили водія, який їздив зі зброєю в салоні авто
У Луцьку на проспекті Відродження патрульні зупинили водія-порушника, у якого знайшли зброю.

Про це пише патрульна поліція Волинської області.

Зазначається, що у водія також були ознаки сп’яніння, що й підтвердила перевірка. Крім того, у нього виявили предмет, схожий на зброю, з набоями.

На винуватця оформили необхідний протокол.

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Теги: зброя, водій
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