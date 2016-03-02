У Луцьку зловили водія, який їздив зі зброєю в салоні авто





Про це пише патрульна поліція Волинської області.



Зазначається, що у водія також були ознаки сп’яніння, що й підтвердила перевірка. Крім того, у нього виявили предмет, схожий на зброю, з набоями.



На винуватця оформили необхідний протокол.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Відродження патрульні зупинили водія-порушника, у якого знайшли зброю.Про це пише патрульна поліція Волинської області.Зазначається, що у водія також були ознаки сп’яніння, що й підтвердила перевірка. Крім того, у нього виявили предмет, схожий на зброю, з набоями.На винуватця оформили необхідний протокол.

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