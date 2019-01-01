Україна знайшла заміну російському газу: варіанти

Україна знайшла 5 альтернативних варіантів видобутку блакитного палива, які зможуть забезпечити повну відмову від російського газу.Про це повідомляє НАРОДНА ПРАВДА.Варіант 1: Україна може спробувати з 2020 року отримувати сировину через Південний напрямок.Варіант 2: Київ вивчає можливість скористатися поставками каспійського газу через Трансанатолійський газопровід, які здійснюють Південно-європейські країни.Варіант 3: Україна розглядає можливість з перевезенням зрідженого природного газу.Варіант 4: Київ працює над поставками сировини через Трансбалканський газопровід.Крім цього, за заявою Володимира Гройсмана, до 2020 року Україна планує збільшити видобуток газу всередині країни до 20 млрд куб.Директор "Укртрансгазу" Сергій Макогон повідомив, що з січня 2020 року Україна може почати поставки газу з Катару через Трансбалканський газопровід.