На «Ягодині» митники не дали іноземцю вивезти з України колекцію годинників
Сьогодні, 09:37
Волинські митники на посту «Ягодин» виявили колекцію годинників, що можуть становити культурну цінність, у громадянина Німечиини.
Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.
Митники під час повного митного огляду транспортного засобу виявили колекцію з 39 годинників різних провідних світових брендів. Їхній власник - громадянин Німеччини - виїжджав у Польщу смугою спрощеного митного контролю «зелений коридор». Старовинні за зовнішнім виглядом вироби він приховав серед особистих речей.
Колекцію вилучили та передали на експертизу. Фахівці повинні
визначити рівень їхньої культурної цінності та встановити вартість.
За висновками експертів буде прийматись рішення про рівень відповідальності громадянина Німеччини.
Ст. 483 Митного Кодексу України за приховування від митного
контролю карає конфіскацією та штрафом у розмірі 100 відсотків вартості прихованого товару.
Якщо ж експерти визнають культурну цінність вилученої колекції – чоловіка притягнуть до відповідальності за контрабанду відповідно до ст.. 201 Кримінального Кодексу України.
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Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.
Митники під час повного митного огляду транспортного засобу виявили колекцію з 39 годинників різних провідних світових брендів. Їхній власник - громадянин Німеччини - виїжджав у Польщу смугою спрощеного митного контролю «зелений коридор». Старовинні за зовнішнім виглядом вироби він приховав серед особистих речей.
Колекцію вилучили та передали на експертизу. Фахівці повинні
визначити рівень їхньої культурної цінності та встановити вартість.
За висновками експертів буде прийматись рішення про рівень відповідальності громадянина Німеччини.
Ст. 483 Митного Кодексу України за приховування від митного
контролю карає конфіскацією та штрафом у розмірі 100 відсотків вартості прихованого товару.
Якщо ж експерти визнають культурну цінність вилученої колекції – чоловіка притягнуть до відповідальності за контрабанду відповідно до ст.. 201 Кримінального Кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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