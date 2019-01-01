На «Ягодині» митники не дали іноземцю вивезти з України колекцію годинників

Волинські митники на посту «Ягодин» виявили колекцію годинників, що можуть становити культурну цінність, у громадянина Німечиини.Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.Митники під час повного митного огляду транспортного засобу виявили колекцію з 39 годинників різних провідних світових брендів. Їхній власник - громадянин Німеччини - виїжджав у Польщу смугою спрощеного митного контролю «зелений коридор». Старовинні за зовнішнім виглядом вироби він приховав серед особистих речей.Колекцію вилучили та передали на експертизу. Фахівці повиннівизначити рівень їхньої культурної цінності та встановити вартість.За висновками експертів буде прийматись рішення про рівень відповідальності громадянина Німеччини.Ст. 483 Митного Кодексу України за приховування від митногоконтролю карає конфіскацією та штрафом у розмірі 100 відсотків вартості прихованого товару.Якщо ж експерти визнають культурну цінність вилученої колекції – чоловіка притягнуть до відповідальності за контрабанду відповідно до ст.. 201 Кримінального Кодексу України.