На Волині рятувальники загасили вантажівку та житловий будинок. ФОТО





Про це повідомили у прес-службі Камінь-Каширського РВ У ДСНС у Волинській області.



24 липня працівники 8 державної пожежно-рятувальної частини міста Каменя-Каширського двічі залучалися для гасіння пожеж на території Камінь-Каширського району.



Так, о 12:34 рятувальники загасили пожежу дерев'яного житлового будинку у с. Качин.



А о 20:10 рятувальники ліквідували загоряння прицепу вантажного автомобіля на трасі Камінь-Каширський - Ковель поблизу с. Нуйно.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Качин та поблизу села Нуйно Камінь-Каширського району стались пожежі.Про це повідомили у прес-службі Камінь-Каширського РВ У ДСНС у Волинській області.24 липня працівники 8 державної пожежно-рятувальної частини міста Каменя-Каширського двічі залучалися для гасіння пожеж на території Камінь-Каширського району.Так, о 12:34 рятувальники загасили пожежу дерев'яного житлового будинку у с. Качин.А о 20:10 рятувальники ліквідували загоряння прицепу вантажного автомобіля на трасі Камінь-Каширський - Ковель поблизу с. Нуйно.

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