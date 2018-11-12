На Волині рятувальники загасили вантажівку та житловий будинок. ФОТО
Сьогодні, 14:01
У селі Качин та поблизу села Нуйно Камінь-Каширського району стались пожежі.
Про це повідомили у прес-службі Камінь-Каширського РВ У ДСНС у Волинській області.
24 липня працівники 8 державної пожежно-рятувальної частини міста Каменя-Каширського двічі залучалися для гасіння пожеж на території Камінь-Каширського району.
Так, о 12:34 рятувальники загасили пожежу дерев'яного житлового будинку у с. Качин.
А о 20:10 рятувальники ліквідували загоряння прицепу вантажного автомобіля на трасі Камінь-Каширський - Ковель поблизу с. Нуйно.
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Про це повідомили у прес-службі Камінь-Каширського РВ У ДСНС у Волинській області.
24 липня працівники 8 державної пожежно-рятувальної частини міста Каменя-Каширського двічі залучалися для гасіння пожеж на території Камінь-Каширського району.
Так, о 12:34 рятувальники загасили пожежу дерев'яного житлового будинку у с. Качин.
А о 20:10 рятувальники ліквідували загоряння прицепу вантажного автомобіля на трасі Камінь-Каширський - Ковель поблизу с. Нуйно.
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