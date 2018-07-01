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27 липня на Волині: гортаючи календар

27 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження волинська художниця, член Національної спілки художників України Олена Бурдаш (на фото), музикант та шоумен Микола «Kosik» Климець та режисер монтажу телеканалу «Аверс» Олег Франчак.

Іменинники цього дня - ті, хто носіть ім'я Петро, Микола, Костянтин, Іраклій, Степан, Іван та Федір.

Вітаємо їх зі святом, зичимо здоров’я, невичерпного натхнення й енергії.

Професійне свято у цей день – у системних адміністраторів. Бажаємо їм менше клопотів у роботі та більше успіхів.

27 липня 1931 року народився колишній ректор Луцького педінституту Нестор Бурчак. До роботи на цій посаді він приступив у 1980-му і працював на ній до кінця життя. Помер 1989-го.

Був заслуженим працівником вищої школи України, відзначений орденами Трудового Червоного Прапора, Знаком Пошани. Обирався депутатом Луцької міської і обласної рад, очолював обласне товариство «Знання».

Цього дня 1933 року народився публіцист, журналіст газети «Волинь» (нині – «Волинь-нова») Євген Грушка.

27 липня 1992-го відбулася передача РПЦ колишньої резиденції православних єпископів – Свято-Успенського собору у Володимирі-Волинському та будівлі колишнього монастиря бернардинів у Луцьку.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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