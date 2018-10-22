У Луцьку – весільний бум
26 липень, 23:31
П`ятниця, 26 липня, у Луцькому відділі ДРАЦС видалася щедрою на весілля.
Про це повідомляють у Головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області.
"38 пар наречених сказали один одному “Так”, 38 гарячих поцілунків і 38 обітниць. Нехай же їхнє сімейне життя буде таким теплим і сонячним, як сьогоднішній день", - йдеться у дописі на сторінці управління.
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Про це повідомляють у Головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області.
"38 пар наречених сказали один одному “Так”, 38 гарячих поцілунків і 38 обітниць. Нехай же їхнє сімейне життя буде таким теплим і сонячним, як сьогоднішній день", - йдеться у дописі на сторінці управління.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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