У Луцьку – весільний бум





Про це повідомляють у Головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області.



"38 пар наречених сказали один одному “Так”, 38 гарячих поцілунків і 38 обітниць. Нехай же їхнє сімейне життя буде таким теплим і сонячним, як сьогоднішній день", - йдеться у дописі на сторінці управління.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. П`ятниця, 26 липня, у Луцькому відділі ДРАЦС видалася щедрою на весілля.Про це повідомляють у Головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області."38 пар наречених сказали один одному “Так”, 38 гарячих поцілунків і 38 обітниць. Нехай же їхнє сімейне життя буде таким теплим і сонячним, як сьогоднішній день", - йдеться у дописі на сторінці управління.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію