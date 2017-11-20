вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Богдан Моторс» передасть черговий шкільний автобус на Волинь

«Богдан Моторс» передасть черговий шкільний автобус на Волинь
ДП «АСЗ №1» АТ «АК« Богдан Моторс» уклали договір на поставку шкільного автобуса «Богдан А22412» із Зімнівською сільською радою Володимир-Волинського району Волинської області.

Про це пише прес-служба підприємства корпорації «Богдан Моторс», – повідомляє trust.ua.

Тендер на закупівлю відбувався через систему ProZorro і після надання всіх необхідних документів саме луцький «Автоскладальний завод №1» зміг запропонувати кращу ціну за автобус, а також надати весь перелік необхідних документів.

У контракті термін поставки автобуса зазначено до кінця 2019 року, але завод планує поставити транспорт найближчим часом, щоб діти змогли, наприклад, поїхати на цікаву екскурсію.

Замовнику буде поставлено автобус «Богдан А22412» - сучасний вітчизняний шкільний автобус, який відповідає екологічному стандарту Euro 5, з кількістю місць для сидіння 29 або 31 (в залежності від виконання), обладнане відповідно до всіх вимог, які пред'являються до шкільного транспорту в Україні .

Слід зауважити, що об'єднані територіальні громади Волині, які в цьому році отримають шкільні автобуси, купувати його самостійно.

Цього року постанову Кабінету Міністрів України передбачає передачу цих коштів органам місцевого самоврядування. Сума співфінансування з місцевого бюджету має становити не менше 10%.

Зараз парк шкільних автобусів Волинської області налічує 202 одиниці, забезпечують підвезення до місця навчання і додому 12298 учнів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Богдан Моторс, Луцьк, автобус, школа, діти, транспорт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Терміново потрібна допомога молодому батькові двох дівчаток, який перебуває без свідомості у лікарні Луцька
Обрали нового голову Волинської обласної ради
Відомо, яким буде і коли з'явиться фонтан на Театральному майдані Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Священик Іван Сидор розповів, як протистояти московським міфам і маніпуляції
Сьогодні, 19:38
«Богдан Моторс» передасть черговий шкільний автобус на Волинь
Сьогодні, 18:27
Яким був фестиваль пива та м'яса у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 18:00
Магія світла: луцький фотограф поділився запохлюючими світлинами нічного міста
Сьогодні, 17:33
У Володимирі презентували оригінальну мультяшну мапу міста
Сьогодні, 17:01
Схожі новини
На Волині діти одного села не можуть доїхати до школи На Волині діти одного села не можуть доїхати до школи
20 листопад, 2017, 09:23
Луцьким школярам продовжили канікули Луцьким школярам продовжили канікули
27 березень, 11:28
У Луцьку відмовилися безплатно харчувати в школах дітей переселенців У Луцьку відмовилися безплатно харчувати в школах дітей переселенців
15 листопад, 2018, 22:00
У луцьких школах дітей годуватимуть за 20 гривень У луцьких школах дітей годуватимуть за 20 гривень
15 серпень, 2018, 10:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Священик Іван Сидор розповів, як протистояти московським міфам і маніпуляції
Сьогодні, 19:38
 0
«Богдан Моторс» передасть черговий шкільний автобус на Волинь
Сьогодні, 18:27
 0
Яким був фестиваль пива та м'яса у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 18:00
 0
Магія світла: луцький фотограф поділився запохлюючими світлинами нічного міста
Сьогодні, 17:33
 0
У Володимирі презентували оригінальну мультяшну мапу міста
Сьогодні, 17:01
 0
Медіа
відео
1/8
﻿