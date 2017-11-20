«Богдан Моторс» передасть черговий шкільний автобус на Волинь
Сьогодні, 18:27
ДП «АСЗ №1» АТ «АК« Богдан Моторс» уклали договір на поставку шкільного автобуса «Богдан А22412» із Зімнівською сільською радою Володимир-Волинського району Волинської області.
Про це пише прес-служба підприємства корпорації «Богдан Моторс», – повідомляє trust.ua.
Тендер на закупівлю відбувався через систему ProZorro і після надання всіх необхідних документів саме луцький «Автоскладальний завод №1» зміг запропонувати кращу ціну за автобус, а також надати весь перелік необхідних документів.
У контракті термін поставки автобуса зазначено до кінця 2019 року, але завод планує поставити транспорт найближчим часом, щоб діти змогли, наприклад, поїхати на цікаву екскурсію.
Замовнику буде поставлено автобус «Богдан А22412» - сучасний вітчизняний шкільний автобус, який відповідає екологічному стандарту Euro 5, з кількістю місць для сидіння 29 або 31 (в залежності від виконання), обладнане відповідно до всіх вимог, які пред'являються до шкільного транспорту в Україні .
Слід зауважити, що об'єднані територіальні громади Волині, які в цьому році отримають шкільні автобуси, купувати його самостійно.
Цього року постанову Кабінету Міністрів України передбачає передачу цих коштів органам місцевого самоврядування. Сума співфінансування з місцевого бюджету має становити не менше 10%.
Зараз парк шкільних автобусів Волинської області налічує 202 одиниці, забезпечують підвезення до місця навчання і додому 12298 учнів.
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Про це пише прес-служба підприємства корпорації «Богдан Моторс», – повідомляє trust.ua.
Тендер на закупівлю відбувався через систему ProZorro і після надання всіх необхідних документів саме луцький «Автоскладальний завод №1» зміг запропонувати кращу ціну за автобус, а також надати весь перелік необхідних документів.
У контракті термін поставки автобуса зазначено до кінця 2019 року, але завод планує поставити транспорт найближчим часом, щоб діти змогли, наприклад, поїхати на цікаву екскурсію.
Замовнику буде поставлено автобус «Богдан А22412» - сучасний вітчизняний шкільний автобус, який відповідає екологічному стандарту Euro 5, з кількістю місць для сидіння 29 або 31 (в залежності від виконання), обладнане відповідно до всіх вимог, які пред'являються до шкільного транспорту в Україні .
Слід зауважити, що об'єднані територіальні громади Волині, які в цьому році отримають шкільні автобуси, купувати його самостійно.
Цього року постанову Кабінету Міністрів України передбачає передачу цих коштів органам місцевого самоврядування. Сума співфінансування з місцевого бюджету має становити не менше 10%.
Зараз парк шкільних автобусів Волинської області налічує 202 одиниці, забезпечують підвезення до місця навчання і додому 12298 учнів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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