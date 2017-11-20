«Богдан Моторс» передасть черговий шкільний автобус на Волинь





Про це пише прес-служба підприємства корпорації «Богдан Моторс», – повідомляє



Тендер на закупівлю відбувався через систему ProZorro і після надання всіх необхідних документів саме луцький «Автоскладальний завод №1» зміг запропонувати кращу ціну за автобус, а також надати весь перелік необхідних документів.



У контракті термін поставки автобуса зазначено до кінця 2019 року, але завод планує поставити транспорт найближчим часом, щоб діти змогли, наприклад, поїхати на цікаву екскурсію.



Замовнику буде поставлено автобус «Богдан А22412» - сучасний вітчизняний шкільний автобус, який відповідає екологічному стандарту Euro 5, з кількістю місць для сидіння 29 або 31 (в залежності від виконання), обладнане відповідно до всіх вимог, які пред'являються до шкільного транспорту в Україні .



Слід зауважити, що об'єднані територіальні громади Волині, які в цьому році отримають шкільні автобуси, купувати його самостійно.



Цього року постанову Кабінету Міністрів України передбачає передачу цих коштів органам місцевого самоврядування. Сума співфінансування з місцевого бюджету має становити не менше 10%.



Зараз парк шкільних автобусів Волинської області налічує 202 одиниці, забезпечують підвезення до місця навчання і додому 12298 учнів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ДП «АСЗ №1» АТ «АК« Богдан Моторс» уклали договір на поставку шкільного автобуса «Богдан А22412» із Зімнівською сільською радою Володимир-Волинського району Волинської області.Про це пише прес-служба підприємства корпорації «Богдан Моторс», – повідомляє trust.ua Тендер на закупівлю відбувався через систему ProZorro і після надання всіх необхідних документів саме луцький «Автоскладальний завод №1» зміг запропонувати кращу ціну за автобус, а також надати весь перелік необхідних документів.У контракті термін поставки автобуса зазначено до кінця 2019 року, але завод планує поставити транспорт найближчим часом, щоб діти змогли, наприклад, поїхати на цікаву екскурсію.Замовнику буде поставлено автобус «Богдан А22412» - сучасний вітчизняний шкільний автобус, який відповідає екологічному стандарту Euro 5, з кількістю місць для сидіння 29 або 31 (в залежності від виконання), обладнане відповідно до всіх вимог, які пред'являються до шкільного транспорту в Україні .Слід зауважити, що об'єднані територіальні громади Волині, які в цьому році отримають шкільні автобуси, купувати його самостійно.Цього року постанову Кабінету Міністрів України передбачає передачу цих коштів органам місцевого самоврядування. Сума співфінансування з місцевого бюджету має становити не менше 10%.Зараз парк шкільних автобусів Волинської області налічує 202 одиниці, забезпечують підвезення до місця навчання і додому 12298 учнів.

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